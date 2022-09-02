電子產品藍光恐造成皮膚老化 醫師：室內也要塗防曬

研究顯示，皮膚長時間暴露在藍光環境，也可能加速自由基形成、損害DNA，加速老化。取自pexels

大量使用手機 、電腦或平板等電子設備對眼睛視力有不小的傷害，特別是因為這些電子產品的螢幕會發出波長短、能量高的「藍光」；國際眼科醫學 期刊(International Journal of Ophthalmology)的研究指出，藍光很容易穿過眼睛的保護層，導致乾眼、白內障、黃斑部病變，甚至干擾人體形成褪黑激素並加速皮膚老化。

眼科醫師蕾貝卡．馬庫斯(Rebecca Marcus)表示，藍光對眼睛的負面影響長年以來已累積豐碩的研究成果，不過對於加速皮膚老化的研究仍在早期階段，目前還無法斷定藍光是透過何種機制加速皮膚老化；她說：「初步假說是藍光就和紫外線一樣，短期內影響不大，但長期下來會導致膠原蛋白分解、色素沉澱過度；且長時間暴露在藍光環境，也可能加速自由基形成，反過來損害DNA，加速老化。」

為了預防藍光對人體皮膚的影響，最簡單的方法就是不要過度使用電子設備，但現代人工作繁忙，很難離開電子產品，因此必須做好防曬工作；馬庫斯醫師說：「市面上含有化學成分的防曬霜原則上只能防紫外線，因此要選擇含有氧化鋅和氧化鐵成分的物理防曬霜，比較能夠避免生活環境中的藍光對皮膚帶來的損害。」

即使不在室外，最好也要每天塗抹防曬霜，因為室內的電子產品從手機到電視到電腦，無處不發射藍光，再者太陽的自然藍光其實也能很輕易地穿過窗戶影響皮膚；馬庫斯醫師說：「不管是太陽藍光或螢幕藍光，都會加速皮膚老化，如果只因為在室內就圖方便不塗防曬霜，藍光對皮膚的影響就跟室外差不多。」

挑選防曬霜時，除了要選有氧化鋅和氧化鐵的物理防曬霜外，選擇有維生素C等抗氧化功能的成分還能夠同時防止色素過度沉澱，讓膚色盡可能白皙透亮，避免老化暗沉；如果預算 充足，買含有「煙酰胺」(一種維生素B3)這種有抗炎特性成分的防曬霜更可進一步改善皮膚膚質、調和色調、撫平皮膚上的細紋。