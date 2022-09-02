我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨趨緩 2023年社安金生活成本調整可能無11.4%

普亭不給戈巴契夫國葬 反替美歐領袖解套

電子產品藍光恐造成皮膚老化 醫師：室內也要塗防曬

編譯柯立偉 / 即時報導
研究顯示，皮膚長時間暴露在藍光環境，也可能加速自由基形成、損害DNA，加速老化。取自pexels
研究顯示，皮膚長時間暴露在藍光環境，也可能加速自由基形成、損害DNA，加速老化。取自pexels

大量使用手機、電腦或平板等電子設備對眼睛視力有不小的傷害，特別是因為這些電子產品的螢幕會發出波長短、能量高的「藍光」；國際眼科醫學期刊(International Journal of Ophthalmology)的研究指出，藍光很容易穿過眼睛的保護層，導致乾眼、白內障、黃斑部病變，甚至干擾人體形成褪黑激素並加速皮膚老化。

眼科醫師蕾貝卡．馬庫斯(Rebecca Marcus)表示，藍光對眼睛的負面影響長年以來已累積豐碩的研究成果，不過對於加速皮膚老化的研究仍在早期階段，目前還無法斷定藍光是透過何種機制加速皮膚老化；她說：「初步假說是藍光就和紫外線一樣，短期內影響不大，但長期下來會導致膠原蛋白分解、色素沉澱過度；且長時間暴露在藍光環境，也可能加速自由基形成，反過來損害DNA，加速老化。」

為了預防藍光對人體皮膚的影響，最簡單的方法就是不要過度使用電子設備，但現代人工作繁忙，很難離開電子產品，因此必須做好防曬工作；馬庫斯醫師說：「市面上含有化學成分的防曬霜原則上只能防紫外線，因此要選擇含有氧化鋅和氧化鐵成分的物理防曬霜，比較能夠避免生活環境中的藍光對皮膚帶來的損害。」

即使不在室外，最好也要每天塗抹防曬霜，因為室內的電子產品從手機到電視到電腦，無處不發射藍光，再者太陽的自然藍光其實也能很輕易地穿過窗戶影響皮膚；馬庫斯醫師說：「不管是太陽藍光或螢幕藍光，都會加速皮膚老化，如果只因為在室內就圖方便不塗防曬霜，藍光對皮膚的影響就跟室外差不多。」

挑選防曬霜時，除了要選有氧化鋅和氧化鐵的物理防曬霜外，選擇有維生素C等抗氧化功能的成分還能夠同時防止色素過度沉澱，讓膚色盡可能白皙透亮，避免老化暗沉；如果預算充足，買含有「煙酰胺」(一種維生素B3)這種有抗炎特性成分的防曬霜更可進一步改善皮膚膚質、調和色調、撫平皮膚上的細紋。

手機 醫學 預算

上一則

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

延伸閱讀

海底撈遭爆豬肚雞湯用粉料泡的 網友酸「想養生卻喝下添加劑」

海底撈遭爆豬肚雞湯用粉料泡的 網友酸「想養生卻喝下添加劑」
零嘴、冷凍食品外 Trader Joe's必買的15件美妝品

零嘴、冷凍食品外 Trader Joe's必買的15件美妝品
涂宇飛醫師哈佛眼科診所專業細心精擅白內障激光、青光眼、老花眼

涂宇飛醫師哈佛眼科診所專業細心精擅白內障激光、青光眼、老花眼
垃圾食物有害地球？研究：含糖飲料對環境影響低

垃圾食物有害地球？研究：含糖飲料對環境影響低

熱門新聞

好市多的任何一處加油站，加油的人永遠需要排隊等候。周靜芝/攝影

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

2022-08-26 10:45
安排退休計劃時，慎選節稅的投資和退休帳戶至關重要。取自pexels

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

2022-08-31 10:32
走路可以降低失智風險，但是在花園散步是無效的。取自pexels

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

2022-08-28 10:50
在家工作已成風潮，退而不想休的年長者，可以找適合在家做的工作。取自pexels

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

2022-08-26 10:38
有些商品在亞馬遜買可能更省錢。Getty Images

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

2022-08-31 10:41
出租房屋獲利空間大，許多詐騙犯看準此一「商機」，各種型態的租房詐騙應運而生。Getty Images

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

2022-08-29 10:31

超人氣

更多 >
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」
范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍

范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍
「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵
4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回

4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回