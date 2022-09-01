我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聰明理財7大黃金準則 不分年齡都可採行

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

抗氧化食物不僅藍莓類 堅果、薄荷等香料更豐沛

記者張聲肇／即時報導
藍莓是抗氧化營養最豐富的日常蔬果之一。取自pexels
藍莓是抗氧化營養最豐富的日常蔬果之一。取自pexels

抗氧化成分可以保護健康的細胞不致損壞，食物當中不僅藍莓等蔬果類富含， 堅果類和薄荷香料更豐沛，保健養生不可或缺。

營養與飲食研究院發言人艾沙尼（Roxana Ehsani）說，人體經常接觸自由基（free radicals），自由基是攻擊健康細胞的有害物質，健康細胞損壞、變弱，就容易生病，甚至罹癌。

她說，目前美加盛產的藍莓，每百公克就有9.2毫摩爾（mmol）抗氧化劑，這是抗氧化營養最豐富的日常蔬果之一。

濃度70%或更「苦」的黑巧克力，每百克含15毫摩爾抗氧化成分，也是高纖維、高礦物質食品，兼具改善血液循環、降血壓、增加好膽固醇等有利心臟的效益，維一該注意的是脂肪量高，不宜一口氣吃太多。

大胡桃（pecan）的抗氧化量是每百公克10.6毫摩爾。營養師艾哲曼（Valerie Agyeman）說，大胡桃富含蛋白質和優質脂肪，烤過或生吃都是很好的點心。

核桃（walnut）的抗氧化成分更高，每百公克有22毫摩爾，更妙的是，它的抗發炎脂肪omega-3含量大，益心又補腦，艾沙尼建議大家多吃。

石榴所含的維他命C兼做抗氧化劑，對皮膚、韌帶、血管有修補、增生作用。取自pexe...
石榴所含的維他命C兼做抗氧化劑，對皮膚、韌帶、血管有修補、增生作用。取自pexels

水果當中，石榴所含的維他命C兼做抗氧化劑，每百公克有9毫摩爾，艾哲曼說對我們皮膚、韌帶、血管有修補、增生作用。

每杯濃縮咖啡含16毫摩爾/100抗氧化劑，烘培咖啡每百克也有22毫摩爾，配上一小塊濃度70%以上的黑巧克力，抗氧化成分就「雙料」進帳了。

肉桂粉的抗氧化含量是每百克139.9毫摩爾，加上其鎂與鈣微量元素，對骨骼健康大有裨益，艾哲曼說，不管飲料、雞肉料理或點心，能撒則撒，多多益善。

黑莓和黑莓乾富含纖維、錳、維他命C和K。取自pexels
黑莓和黑莓乾富含纖維、錳、維他命C和K。取自pexels

黑莓黑莓乾每百克有48毫摩爾抗氧化劑，也富含纖維、錳、維他命C和K，沒有新鮮產品時，就用曬乾處理過的黑莓乾代替，艾沙尼認為是「旅行聖品。」

香草當中，薄荷每百克含142.6毫摩爾，又富含有益眼睛健康的維他命A；乾的藥草或香料，如丁香（clove）甜胡椒（allspice）披薩草（oregano，又譯牛至）每百克最高含277毫摩爾抗氧化劑，艾沙尼說，三餐用多了，還可省鹽。

她說，「你不會後悔在餐盤中多撒這些香料，有高血壓糖尿病的人更是如此。」她提醒讀者，買香料也要看日期，色澤光華表示還新鮮，「香料也會過期的。」

(譯註：血糖值表示法有兩種單位，一種是毫克/分升(mg/dl)，另一種為毫摩爾/升(mmol/L)，兩種方法都在使用中，所以，知道二者之間如何轉換就很必要了。 兩種單位的換算公式為: mg/dl÷18=mmol/L 或 mmol/L×18=mg/dl。)

薄荷每百克含142.6毫摩爾抗氧化劑，又富含有益眼睛健康的維他命A。取自pexe...
薄荷每百克含142.6毫摩爾抗氧化劑，又富含有益眼睛健康的維他命A。取自pexels

高血壓 咖啡 糖尿病

上一則

紀念911與新冠逝者 黃水仙花球免費贈紐約市民

下一則

洛杉磯附近採蘋果好去處 從勞工節一路採到感恩節

延伸閱讀

家長留意 庫郡濫用藥物死亡創新高

家長留意 庫郡濫用藥物死亡創新高
想激怒義大利人？英披薩業者 推出藍莓與無花果口味

想激怒義大利人？英披薩業者 推出藍莓與無花果口味
任婆婆案1嫌犯出庭 未被控仇恨犯罪 檢方提150碼限制令

任婆婆案1嫌犯出庭 未被控仇恨犯罪 檢方提150碼限制令
遭指控性騷憤而提告 共和黨摩爾勝訴獲賠820萬

遭指控性騷憤而提告 共和黨摩爾勝訴獲賠820萬

熱門新聞

好市多的任何一處加油站，加油的人永遠需要排隊等候。周靜芝/攝影

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

2022-08-26 10:45
走路可以降低失智風險，但是在花園散步是無效的。取自pexels

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

2022-08-28 10:50
安排退休計劃時，慎選節稅的投資和退休帳戶至關重要。取自pexels

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

2022-08-31 10:32
FSIS建議民眾不要食用被汙染的牛肉。(示意圖，取自pexels)

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

2022-08-24 10:28
在家工作已成風潮，退而不想休的年長者，可以找適合在家做的工作。取自pexels

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

2022-08-26 10:38
許多人吃早餐喜歡來一片麵包或是三明治。然而碳水化合物含量高的麵包，如果長期大量食用，恐怕會對身體造成不良後果。取自pexels

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

2022-08-24 10:23

超人氣

更多 >
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
快看世界／通貨膨脹也不差？這些行業反而賺更多

快看世界／通貨膨脹也不差？這些行業反而賺更多
打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選
中國外交部記者會上哀悼了這兩人…

中國外交部記者會上哀悼了這兩人…
無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」