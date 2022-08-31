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「鹿吃了我的玫瑰花」 6個方法阻止牠們侵門踏院

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
家裡庭院出現可愛的鹿，固然是一件令人欣喜的事，但牠們也會吃掉不少你辛苦種出來的植物。Getty Images
家裡庭院出現可愛的鹿，固然是一件令人欣喜的事，但牠們也會吃掉不少你辛苦種出來的植物。Getty Images

不論住在城市、郊區或鄉野，家裡庭院出現可愛的鹿，固然是一件令人欣喜的事，「但牠們也會花去你不少錢」。鹿會吃掉不少你辛苦種出來、引以為豪的植物，包括玉簪花、萱草、玫瑰等。

如何判斷鹿曾經出現、並津津有味地吃了你的植物？如果發現地上有鹿的腳印、附近灌木或樹的葉子6英尺高的地方被啃光、地上有被咬掉的玉簪花和萱草、院子裡有鹿的糞便，事實就很明顯了。

以下六個方法可以阻止母鹿帶著小鹿出現在你家庭院，並遠離你的植物，從要花錢修築籬笆，到比較省錢、可短暫收效的設置威懾、障礙物等。

1 修築籬笆

將院子整個圍起來是個選項，專家說籬笆至少要有七英尺高，但這樣也妨礙了與鄰居的互動交流。另一個選擇是築兩道4至5英尺高、或是呈45度角的籬笆。根據經驗，這些籬笆並不很實用。

如果決定設籬笆，必須先了解附近鄰居對籬笆的形式有無協定、是否需要建築許可？如果要委由專業的籬笆公司，最好多打聽、參考其他顧客意見。或是只裝設籬笆隔開最容易被鹿破壞的玉簪花圃和菜園。

2 種植天然障礙

如果空間夠大，在庭院周遭種一圈大型裝飾草，園藝作者 Dee Nash建議，鹿不喜歡風吹過這些草所發出的聲響，也不喜歡無法一眼望穿的障礙物。當然如果在春天時除草，鹿就會再度上門，這時需要用其他方法，直到草重新長高為止。

3 裝設自動灑水器

鹿是膽小的動物，裝設自動灑水器可以阻止牠們靠近，有些灑水器是聲音感應，當鹿靠近感應器，便會啟動灑水功能，這會嚇到牠們、讓牠們逃之夭夭。自動灑水裝置還可以阻擋兔子、鄰居的狗以即一切你不希望出現在庭院裡的動物。不過，當你在院子時記得關掉自動灑水裝置，以免成為落湯雞。

4 自動感應超聲波驅除動物裝置

超聲波驅除動物裝置和自動灑水器很類似，不同的是它會發出人類無法聽見的超高聲頻，以取代灑水。鹿和其他動物會聽見聲音，並且避開它。

如果你漢家經常待在庭院裡，這不失為一個好辦法，因為即使人經過它都不會聽見，更不會被傷害。

在庭院四周撒上驅逐鹿的小顆粒，可讓嗅覺敏銳的鹿避開。取自Home Depot網站
在庭院四周撒上驅逐鹿的小顆粒，可讓嗅覺敏銳的鹿避開。取自Home Depot網站

5 噴撒動物驅逐劑

使用驅逐鹿的噴劑，是另一個常用的方法，選擇不容易脫落的噴劑，以免下一場雨後又要重新噴一次，或是在庭院四周撒上驅逐鹿的小顆粒。你可能會在一兩天內聞到這些味道，但即使人聞不到，但嗅覺敏銳的鹿依然會、並且會避開。

6 在院子撒些狗毛或人的頭髮

讓狗待在庭院，或是收集一些狗毛、人髮撒在花園，也可以使鹿卻步。如果家裡沒有足夠的毛髮，可以上理髮店收集。這些毛髮可以讓噴撒的驅逐劑味道保持較長的時間。

鹿出沒在紐約長島居民的庭院，尋找可以吃的植物。周靜芝/攝影
鹿出沒在紐約長島居民的庭院，尋找可以吃的植物。周靜芝/攝影

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