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新聞周刊：美軍營救拜登口譯只是作秀 260餘人仍受困

富含毛囊生長營養素 這些食物是掉髮救星

編譯徐薏茹／即時報導
掉髮或禿頭是不少人的困擾，可透過天然的食補方式挽救掉髮危機。Getty Images
掉髮或禿頭是不少人的困擾，可透過天然的食補方式挽救掉髮危機。Getty Images

掉髮或禿頭是不少人的困擾，除了仰賴昂貴的藥物、補充品或乳液來預防之外，其實還可透過天然的食補方式挽救掉髮危機，研究表明以下幾種食物能夠幫助阻止掉髮，這些食物富含能促進毛囊生長的營養素，包括離胺酸抗氧化物

蛤蜊：缺是全球最普遍的營養缺乏症，也是常見的掉髮原因；蛤蜊是含鐵最豐富的天然食物之一。

牡蠣：每85克牡蠣含有7.8毫克質以及71毫克鋅。

南瓜籽：素食者可選擇食用南瓜籽補充質與鋅，每28克南瓜籽含有約4.2毫克鐵與2.9毫克鋅。

牛肉：牛肉可提供三種促進毛髮生長的營養素，每85克的牛肉含有5.2毫克(牛肝)、8.6毫克鋅(各部位的熟牛肉)、近3克的離胺酸。

鹹鱈魚乾：每85克鹹鱈魚乾含有約5克的離胺酸，也含有鐵和

印度醋栗：氧化壓力（oxidative stress）與掉髮有關，而抗氧化物可幫助預防這類型壓力。每100克印度醋栗果乾即含有261.5毫莫耳抗氧化物

貝果：一個貝果含有3.75毫克的鐵，若再搭配奶油乳酪食用，則可同時補充營養素。

核桃：核桃同時含有鐵、鋅與極為豐富的抗氧化物，每100克中含21.9毫莫耳抗氧化物

紅酒：飲酒對於健康的益處可能會引起廣泛的爭論，但無法否認的是，紅酒中含有豐富的抗氧化物，適量飲用也許有助預防掉髮，但仍需視個別情況判斷。

雞肝：魚類和紅肉在含鐵質的食物方面名列前茅，但家禽類也不遑多讓，每85克雞肝就含有10.8毫克鐵，另外還有離胺酸

菠菜：每85克煮熟的菠菜裡含有3毫克質。

焗豆：每85克焗豆中含有4毫克與2.2毫克鋅。

大豆：素食者可多食用大豆來攝取離胺酸，每85克大豆含有0.8毫克離胺酸，在非肉類食物中含量最高；豆腐等豆製品也有豐富的鐵和

核桃 印度

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