這4件物品 65歲以上年長者家中藥櫃必備

上了年紀的人免不了多了些小病痛，家裡藥櫃裡做些改變，也會也幫助。Getty Images

上了年紀的人免不了多了些小病痛，醫生給的改變飲食、運動建議，可以改善這些毛病，但是家裡藥櫃裡做些調整，也會有幫助。在決定該準備哪些東西之前，最好先面對那些與老化有關的健康陷阱(易犯的錯誤)，並與醫生討論。以下是每個超過65歲的人家中藥櫃必備的4件物品，以及它們為何如此重要。

急救包。取自pexels

急救包 (first aid kit)

老化通常改變的是視力、聽力、肌耐力和平衡感，可以導致嚴重跌倒的風險，年長者服用的慢性藥也會損害平衡感，讓你在家裡經常受傷。

這也是為什麼每個65歲以上的年長者，在家裡藥櫃中要有急救箱的重要原因。疾病管制中心(CDC)表示，「全美每一天每一秒鐘，都有65歲以上民眾為跌倒而受苦，讓跌倒成為這個年齡受傷、致命的主要原因。在美國，有四分之一年長者每年都會跌倒，跌倒已成為大眾、特別是老年人關切的議題。」

止痛藥。取自pexels

消炎止痛藥 (Anti-inflammatory pain relievers)

對年長者來說，這已不是秘密，多數人都經歷這裡痛、那裡痛的問題。「年紀大的人肌肉 變得僵硬，肌腱與韌帶變得更沒有彈性，身體受傷後復原的時間也更長」，家庭醫學 科醫師Donald Ford說道。這也是消炎止痛藥必備的原因，「只要腎臟沒問題，都可以服用」。

但Ford反對例行服用消炎止痛藥，除非與醫生討論過。 「即使像布洛芬 (Motrin) 或安疼諾 (Advil) 這類非類固醇消炎藥，長期服用過量下，也會傷害腎臟。」透過定期地運動或伸展，也可以減緩疼痛，並且沒有副作用。

即使是小感冒，對老年人來說也很危險。Getty Images

感冒藥 (Cold medications)

不管幾歲，每個人都會感冒，只是老年人得到併發症的風險高於年輕人。National Council on Aging的專家說，即使是小感冒，對老年人來說也很危險，他們的免疫力減弱，無力對抗病原體。這也是為何感冒與流感的季節，對年紀65歲以上的人特別危險。

另一個值得注意的是，感冒可能導致肺炎，過去肺炎在每年都會奪走數千美國民眾的生命。此外，如果已經有氣喘、慢性阻塞性肺病(COPD) 或肺氣腫，感冒會加重這些症狀數星期之久，直到感冒痊癒為止。家裡藥櫃放著感冒藥，可有效減輕這些症狀，降低惡化的風險。

胃食道逆流藥 (Heartburn medications)

許多年長者發現，隨著年齡增長，他們比年輕時更常發生胃食道逆流，這可能是某些藥物的副作用、肌肉老化導致食道括約肌鬆弛、肥胖 ，或是食管裂孔疝 (60%的60歲以上年長者會罹患的一種胃病)。

「目前不清楚到那個年齡會加劇這種現象，但隨著年紀增長，胃食道逆流的問題會越來越嚴重。」Scott Gabbard說，研究顯示75歲以上的人有四分之一須服用胃食道逆流的藥。

以上建議來自最新的研究以及醫療、保健專家，但並不一定適用於每個人，65歲以上年長者最好和醫生討論家中藥櫃須儲備哪些藥物，當健康出現狀況或需要服用藥物時，最好直接求教自己的家庭醫生。