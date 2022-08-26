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走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

世界新聞網 / 周靜芝即時報導
走路可以降低失智風險，但是在花園散步是無效的。取自pexels
走路可以降低失智風險，但是在花園散步是無效的。取自pexels

新的研究顯示，花時間從事休閒活動，可對大腦和降低失智風險有意想不到的好處。這項發表於神經學期刊的研究報告，針對全世界2百萬人、分析了38項指標，得出的結論是：填字遊戲、玩樂器、健行、游泳、瑜珈、當義工、朋友聚會都可以降低失智風險 。

「過去的研究指出，某些休閒活動可以對健康帶來不同的好處，例如罹患癌症的風險、降低心律不整、增加個人健康的感覺」，研究報告共同作者、北京大學的Lin Lu表示，不同的證據顯示，休閒活動可以降低失智的風險，研究也發現做手工藝、運動，或是當義工，也有同樣的效果。

為進一步檢視休閒活動與失智症的關係，Lu和他的同事在這份醫學報告中指出，有超過215萬參與者在研究初期均未罹患失智症，之後有7萬4千多人出現失智的症狀。

參與測試者的年齡分布廣泛，在經過數年的追蹤後，他們的年齡從45歲到93歲都有。追蹤最長的時間為26.6年，最初參與測試的年齡是45歲；最短的追蹤時間為3年，參與者年齡是93歲。

整體而言，不論受測試者選擇哪一種休閒活動，平均可降低17%的失智風險，當將休閒活動細分為身體、認知與社交時，影響程度便有差異。閱讀、業餘寫作、看電視、聽音樂、玩遊戲或樂器、使用電腦、做手工藝，這些休閒活動可以降低23%的失智風險。

在體力活動方面，例如走路、跑步、游泳、騎自行車、健身、瑜珈和跳舞，這些可以以降低17%的失智風險。參與社交活動，例如上課、加入俱樂部、當義工、拜訪親友、參與宗教活動，同樣可以以降低13%的失智風險。

西北大學認知神經與阿茲海默症中心主任Emily Rogalski博士表示，人們應該很高興得知自己可以有機會增進大腦的健康，重要的是為人們帶來希望，尤其是在阿茲海默症還無法完全治療與獲得控制的時代。(阿茲海默症是年長失智者最常罹患的病)

Rogalski說，在研究中也發現一些「超級」年長者，他們年過80，但記憶力和50、60歲的人一樣好。顯然從事身體、心智與社交活動，對大腦有所幫助，「雖然不是每個活動的功效都一樣」。

匹茲堡大學神經學助理教授Riddhi Patira表示，活動的型態很重要，其中看電視是她最不推薦的，尤其是一再重複觀賞老電影；同樣的，在花園散步10分鐘是沒有幫助的，除非是快走。

失智 阿茲海默症 游泳

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