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購物要想省錢 專家建議先養成這15個習慣

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

水果剛買回家就長霉？試試這個清洗方法

世界新聞網 / 周靜芝即時報導
莓果類因為水分含量高，是最容易長霉的水果。取自unsplash
莓果類因為水分含量高，是最容易長霉的水果。取自unsplash

很多人都有這樣的經驗，從超市或賣場買回家的水果，還來不及吃，過一兩天便長了霉。這不僅讓你沒有機會享受它的美味，還浪費了你的錢。

為何水果會這麼快長霉？黴菌生長需要水分和氧氣，所以水果的水分含量和熟成時間，以及如何存放，都決定黴菌孳生的速度。例如莓果類是最容易長霉的水果，因為它們的水分含量最高。

為了瞭解如何讓水果保鮮時間可以長一些，Eat This, Not That!網站編輯請教了食物營養專家Rachel Fine，他提供了不同水果防止太快長黴的方法，以及幾個健康食用的訣竅。

．如何延長莓果類保鮮期並避免長霉

莓果類中的黑莓、草莓和覆盆莓是最容易長霉的，有時買的價格也不便宜，這更讓人難以接受。如何延緩這種情況發生？Fine表示，莓果類在夏天生產旺季的那幾個月，是它們損壞最快的時候。為防止這種事，首先用冷水沖洗裝在塑膠盒內的莓果，接著將醋和水以1:4比例調和後，再次沖洗莓果，擦乾後便可抑止黴菌滋生。 

．避免香蕉太快過熟 

另一種水果也常太快腐爛、尤其是買了一大串，那就是香蕉。多數人把香蕉買回家，通常是裝在盤內、放在廚房流理檯上。Fine建議改變存放的地方與方式。「乙烯來自香蕉，也因而增加香蕉腐壞的程度，改善它的唯一方法是把香蕉懸掛起來，增加空氣流通，避免乙烯集中一處散發出來。」

．終極辦法：買冷凍莓果 

如果還是發現莓果在吃完之前便已腐壞，可以一次少買一些，但若嫌這樣太麻煩，或許就嘗試購買冷凍莓果了。

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