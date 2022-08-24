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冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
FSIS建議民眾不要食用被汙染的牛肉。(示意圖，取自pexels)
FSIS建議民眾不要食用被汙染的牛肉。(示意圖，取自pexels)

在家做飯，冰箱免不了會囤積一些肉類與蔬菜，沒有人希望浪費食物和金錢，讓它們放到超過期限或丟棄。但最近農業部 (USDA) 食品安全檢驗服務部門 (FSIS)接連提出警告，幾種肉類食品恐對健康造成危害，最好花點時間檢查一下冰箱，看看哪些應該立刻把它扔了。

FSIS在6月中曾發出一級安全警示，一款由Ready Dough Pizza Inc生產的Pizza Cubana14盎司披薩，因未經過聯邦檢驗，造成安全上的疑慮，其中包括標籤沒有正確標明成分、甚至未標示。六天後，該部門又對該公司的兩款披薩Pizza Cubana Cuban Style Ham Pizza和Pizza Cubana Cuban Style Bacon Pizza發出同樣警告。

這兩款披薩都被農業部食品安檢部門列為問題食品。取自產品官網
這兩款披薩都被農業部食品安檢部門列為問題食品。取自產品官網

7月28日，FSIS又發布消息指出，佛羅里達州Danny's Sub and Pizza公司生產的1萬9275磅重、4款含有肉類的披薩因未標示成分遭到警告。8月14日，該部門又對多達1萬3099磅重的一款披薩發出一級安全警示，這個由Home Run Inn Chicago's Premium Pizzeria生產的 Deluxe Sausage Classic Pizza，因為含有重金屬而遭到警告。

現在又有另一種消費者可能已囤放在冰箱裡的食物遭到警告了。 8月18日FSIS再度宣布，所有由夏威夷Big Island 牛肉製造商、標示8月8日生產的碎牛肉(ground beef)，都禁止在超市販賣或餐廳使用，但是這些1磅與10磅真空包裝的牛肉末，不排除已經被消費者買回家了。

這些問題的牛肉產品標籤上都標有EST 1063字樣，該批牛肉因在生產過程中遭到污染，檢驗時被驗出含有大腸桿菌。而大腸桿菌可能造成身體2至8天的脫水、腹瀉、肚子痛等症狀，雖然一般人可在治療後的一周內痊癒，但5歲以下兒童與年長者，嚴重時可能造成溶血性尿毒綜合症，需住院治療。FSIS表示，任何人如果發現自己容易淤血、臉色蒼白以及尿量減少時，應該立刻前往醫院診治。

基於健康安全考量，FSIS建議民眾不要食用這些被汙染的牛肉，應該立即丟棄或是退回給購買的地點，有任何問題也可以聯繫Hawaii Beef Producers, LLC的經理Matt Fornoff，電話是808-776-1109。

FSIS同時提醒民眾，不論是新鮮或冷凍的肉類，都應該經過華氏160度高溫的烹煮，確保有害細菌被殺死。

高溫 夏威夷 佛羅里達州

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