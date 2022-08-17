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打造環保綠色廚房 這幾個小改變你我都做得到

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
調整友善環境或零浪費的生活型態，每個家庭中的廚房是一個不錯的起點。(合成圖，取自亞馬遜網站)
調整友善環境或零浪費的生活型態，每個家庭中的廚房是一個不錯的起點。(合成圖，取自亞馬遜網站)

有時候生活中做些小的改變，可能會產生巨大的影響。關於如何實踐綠色環保生活，有各式各樣的作法與選擇，最常聽到的是減少塑膠使用量，更進一步則是提倡使用太陽能或LED照明。

調整友善環境或零浪費的生活型態，可能需要時間與努力，尤其是要打破行之多年的習慣，最好從較小、能夠實踐、並適合自己的方式開始。而每個家庭中的廚房，就是一個不錯的起點。

1. 以可循環使用的布取代廚房紙巾

紙巾是廚房最常使用的物品，從吸掉肉類血水到擦拭濺出的油汙，加上紙巾架就放在廚房流理台上，習慣性地撕一張來擦掉水漬或擦乾青菜水分，讓用量十分驚人。

一個讓廚房紙巾減量的方式是讓它離開視線之內，或是改以可循環使用的材質。這款MioEco循環使用紙巾柔軟、吸水力強，可生物分解。消費者報導編輯Paul Hope認為和廚房紙巾比起來，MioEco的擦拭功能更強，每條售價約$2，買20條裝售價會便宜些。

為何要改變？

根據「這真的環保嗎？」(Is It Really Green?) 一書指出，每2240磅重的紙巾要消耗17棵樹和2萬加侖的水，環保團體統計，全美在2018年用掉380萬磅的面紙與紙巾，相當於砍掉近3萬棵樹以及耗掉3千4百萬加侖水。

2. 以智能燈泡取代白熾燈泡

智能燈泡比傳統白熾燈泡進步許多，可以設定自動開或關，可以透過智慧手機或亞馬遜語音助理Alexa聲控操作。更棒的是，可以轉換上百萬種燈光的顏色 (是真的！)，增加聚會的氣氛，連亮度都可以調整。

這款Philips Hue 智能變色燈泡，經過消費者報導記者Daniel Wroclawski比較幾個相同產品品牌後，大獲他的好評。雖然價格稍貴，但顏色多變化、操作容易，還能智慧家居系統兼容。

為何要改變？

和100瓦的白熾燈泡相比，Philips的環保燈泡每個一年可省下$7電費，如果置換10個，便可省下$70，根據統計每個家庭平均使用60個燈泡。更何況LED燈泡壽命可長達14至17年。

3. 與其丟棄剩餘食物，不如放堆肥箱

堆肥箱經常被批評會散發難聞的味道，但如果用對工具，即使在室內，都可以免去這個煩惱。容量有1加侖的Simplehuman堆肥罐，可以吸附在Simplehuman的垃圾桶旁，不會佔據流理台空間，緊密地蓋子讓異味不會飄散出。由於體積小巧，也可置於室內的冰箱旁。

為何要改變？

蔬果經過堆肥後可以讓庭院的土壤更肥沃，曾著書教導大眾如何在家製作堆肥的環保作家Santanachote說，減少食物運至垃圾處理場，有助於降低產生沼氣，也可以減少化學肥料的使用，並可抑制植物的病蟲害。

4. 以矽膠食品儲存袋取代一次性塑膠袋

塑膠袋在食材的包裝與儲存上，確實方便好用，但是改成可循環使用的材質，可減少塑膠袋的濫用，意義重大。環保作家Santanachote發現，W&P的矽膠環保袋雖然看起來像一般的塑膠袋，但觸感柔軟、清潔好用。另一優點是，它們不易滲漏、沾汙，容易開啟與封口。和其他矽膠儲存袋比起來，W&P適合儲存醃漬食物及放在冷凍庫內。

為何要改變？

大家都知道，塑膠袋要經過400年才能分解，並對生態造成浩劫，根據國家環境保護局(EPA)統計，2018年美國人消耗了4200萬噸各類塑膠製品，平均一個人製造26磅的塑膠垃圾。

5. 與其購買綠色植栽，不如創造一個迷你桌上型菜園

有了這個迷你桌上型菜園，可以不必再把枯萎的香草植物丟到垃圾桶了。以水耕法栽培的這款桌上型菜園，只要用LED燈與水，適合種植生菜、香草，甚至小番茄和小蘿蔔。根據消費者報導編輯評比幾款類似產品，認為AeroGarden Harvest 360較容易上手和維護，並附有6個種子盒和各種生菜栽培說明書。

為何要改變？

水耕蔬菜的用水量是傳統種在土裡蔬菜的十分之一，因為水可以循環使用。因為蔬菜養分來自水，也不須使用肥料與農藥。

6. 買瓶裝水喝不如改用濾水壺

濾水壺可以減少家裡塑膠的使用量，也不用煩惱塑膠瓶每星期的資源回收工作，及儲存它們所占用的空間。Brita快速濾水壺經測試顯示，可以快速有效地過濾水質，並可減少自來水中的異味。

為何要改變？

花25元買個濾水壺、加上一個7元的濾芯，可以過濾約40加侖的水，這相當於303瓶16.9盎司裝的瓶裝水。

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