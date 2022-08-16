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氣炸鍋清潔費功夫 這些好用妙招學起來

編譯徐薏茹／即時報導
氣炸鍋成為廚房料理神器，但清潔起來頗費工夫。取自Uber氣炸鍋品牌網站
氣炸鍋成為廚房料理神器，但清潔起來頗費工夫。取自Uber氣炸鍋品牌網站

氣炸鍋是近幾年熱門的廚房家電，疫情期間由於許多人在家烹飪，這項料理神器更是大受歡迎，市調公司NPD集團(NPD Group)的調查便顯示2020年中期氣炸鍋銷售增長了81%；氣炸鍋使用簡單便利，可料理甜點、肉品、炸物，甚至雞蛋等多種食材，唯一讓人感到不便的是其後續的清潔，以下提供幾個快速又有效率的氣炸鍋清潔妙招：

使用完畢立刻清洗內鍋或托盤

「消費者報告」(Consumer Reports)雜誌指出，立刻清洗內鍋或托盤可以確保食物不沾黏，許多氣炸鍋的內鍋為抽取式，可拆除清潔，所有食物接觸到的可拆卸部件都必須清潔，可使用海綿的柔軟面刷除食物殘渣或油脂，以肥皂與溫水清洗，切勿使用會造成磨損的器具清潔，避免破壞不沾鍋塗層。

如果有食物沾黏，可以溫水與肥皂水浸泡可拆卸的部件，切記勿浸泡整個氣炸鍋，僅能浸泡非電子式的可拆除部件。

若氣炸鍋屬於不可拆卸的款式，則可用不鏽鋼刷清洗。

定期清潔加熱管(板)

氣炸鍋的加熱管(板)不需要每次清潔，但長時間下來加熱元件可能累積食物碎屑與油脂，因此需要定期清潔。

待加熱管(板)完全冷卻後，拿一塊布用溫肥皂水沾濕，以濕布擦拭加熱管(板)，或用軟海綿輕輕刷除油垢、殘渣，可將氣炸過倒放以便清潔，若有需要也可擦拭內部其餘部位。

部分品牌適用洗碗機

消費者可確認氣炸鍋品牌是否適用於洗碗機，若適用則可將內鍋或托盤放入清洗。

外部清潔

烹飪過程中可能會有碎屑與油脂噴濺，因此氣炸鍋外部也必須好好清潔，外部可用沾肥皂的濕布或海綿擦拭，清潔完畢後再用紙巾擦乾。

Mashable小編實測網友秘訣

去年一名TikTok用戶分享一個清潔秘訣後爆紅，該位網友在氣炸鍋內放入肥皂水並加熱三分鐘，不少人好奇這方法是否真的管用？新聞部落格Mashable的編輯組實際測試後表示並沒有那麼容易，氣炸鍋的確變得更乾淨，但仍會浮一層油脂。

疫情 雞蛋 TikTok

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