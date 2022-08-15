關於維生素D的一些神效 服用前參考幾項指標

北美地區日照量不如低緯度地區，全美有41%的成年人體內維生素D濃度都在健康標準以下，須補充維生素D。取自unsplash

現代生活忙碌緊湊，許多人出於擔憂自己攝取營養素不足而選擇吃維他命補足身體營養，特別是維他命D某種程度上更被吹捧成像是有讓人長生不老的神力；不過事實上，雖然市面上許多維他命D的保健食品常常吹捧成效，許多「成效」卻不見得真有其效果；補充維他命D當然不會傷身，但或許可以讓你思考有沒有必要花這個錢。

維生素D與運動表現

確實有許多科學研究指出，維生素D與有氧運動能力成正比，又或者是維生素D可以加速運動後的肌肉 損傷修復，正因如此市面上許多維生素D的產品都標榜自己有「提升運動表現」或「運動後能量補充」的功能；然而，這些對維生素D做出正面效益的研究，大多都只有動物實驗，尚缺乏完整研究報告證實，甚或應該說，由於維他命D能夠對「提升運動表現」提供的幫助小到可以忽略，根本不值得研究機構再花費鉅額成本設計實驗。

維生素D可「提升運動表現」的說法尚待檢驗。取自unsplash

維生素D可以預防呼吸道感染

許多研究確實已經證實維生素D可以提升呼吸道系統免疫力 ，大大降低感染呼吸道疾病的風險；不過，這樣的效果只在一個人「體內維生素D遠低於正常平均值」時，額外服用維生素D才有效果，如果原本體內維生素D濃度正常，就沒辦法繼續提升免疫力；而需要額外補充維生素D的人，最好每天定期定量服用，不要相隔一段時間才一次服下大量維生素D試圖「補回來」，這樣的效果遠比每天定量服用來得低。

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維生素D可以減肥？

維生素D補充劑確實是一個在執行節食減肥計畫時，可用以代替普通食物成為補充維生素的良方，但效果也就僅止於此而已，研究強調「維生素D補充劑是讓人以此取代平常從食物獲得維生素得途徑」，並不能夠在人體內燃燒脂肪，因此不可能只透過服用維生素D補充劑就減肥成功，如果只吃補充劑卻忽略健康飲食和規律運動，反而可能營養失調。

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我需要嗎？

很多人可能以為自己身體健康狀況良好，看完這篇報導就覺得自己不需額外補充維生素D，但事實上全美有41%的成年人體內維生素D濃度都在健康標準以下；這是因為北美地區日照量不如低緯度地區，人體自然比較難透過日照合成足夠的維生素D，因此下次年度健康檢查時，如果發現自己體內維生素D濃度在20 ng/mL以下，每日就該補充1000至5000國際單位的維生素D3，且由於維生素D有脂溶性特質，可以隨餐飯中服用。

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