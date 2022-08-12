「拈花惹草」前先看清植物標籤上「第幾區」的數字

購買植物或在園藝店瀏覽植物說明時，注意標籤、附註上「第幾區」的數字。讀者提供

喜愛在自家庭院「拈花惹草」的人不少，親近植物不但可以增添生活樂趣，也有益身體健康；連鎖賣場如LOWE’s與Home Depot，以及自營的農場都販賣不少可當盆栽或種在泥土裡的花樹，是假日許多人愛去走逛的地方。

在購買植物或在園藝店瀏覽植物說明時，會看見標籤、附註上說明這是「第幾區」的植物，如Zone 2、Zone 4等字樣。或許有些人不知道分區的數字代表甚麼意思？

其實這些數字是以所居住地區的寒冷性來分，並視植物的耐寒性加以區別。常見的植物耐寒分區表(Plant Hardiness Zone Map)，是由美國農業部 (United States Department of Agriculture, USDA) 所製作。從美國北邊的加拿大到南邊的墨西哥 灣，依每一個區每年最低溫 度一共分成12個區，每一個區的最低溫相差華氏10度。最北的第一區，每年最低溫約華氏零下50度。最南的第十區，冬天最冷是華氏30 到40 度。由這張表可以看出，美國多數地區屬於第五至第九區。

美國農業部製作的植物耐寒分區表(Plant Hardiness Zone Map)。取自USDA網站

以這張地圖來配合植物的耐寒性，就知道那一種植物適合生長在那一區，最能適應當地環境。例如，住在第四區的民眾，便可選擇種植由Zone 1 到Zone 4的植物。住第七區的人，便可以選擇種植由Zone 1至Zone 7的植物。園藝專家建議，可以種植比自己居住區更耐寒的植物，但不宜種植數字更高的植物。

以下為全美主要城市的分區狀況：

第三區：明尼亞波利、安克拉治

第五區：丹佛、密瓦基、鹽湖城

第六區：紐約、波士頓、水牛城、匹茲堡、芝加哥、克利夫蘭、堪薩斯

第七區：華盛頓、費城 、曼菲斯、奧克拉荷馬、小岩城

第八區：亞特蘭大、達拉斯、拉斯維加斯、西雅圖

第九區：鳳凰城、紐奧良、休士頓、舊金山

第十區：邁阿密、洛杉磯

第十一區：夏威夷

不過USDA的這張圖表也不一定都準確，有些地區可能因位處低谷，或是有高山環繞，自成一小氣候 (micro climate)，氣溫可能較正常高幾度；也有些地區冬天時有冰雪覆蓋，對植物形成保護。另外，近年溫室效應明顯，很多區都出現較往年更溫暖的現象，選擇植栽時可以種高一個區的植物。

有經驗的園藝專家也表示，種植植物除了注意溫度外，還要嚴防霜害。每年入冬前最早的霜期及春天最後一次霜害時間﹐都要注意﹐在霜害開始前不可種一年生植物，在霜害開始後就不能再期待收成了。每一年各地的霜害期會因為當年氣候而不同，不妨參考當年的英文農民曆Farmer’s Almanac。