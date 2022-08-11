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省很大或虧很大…買家具也有好時機和壞時機

世界新聞網
家具因為金額較高，多數人有預算考量，這時就要知道何時是購買家具最好的時機？Getty Images
家具因為金額較高，多數人有預算考量，這時就要知道何時是購買家具最好的時機？Getty Images

適時地更換家中的家具，不但可以讓自己的家煥然一新，更能帶來好心情。因為金額較高，多數人不免有預算上的考量，這時就要知道何時是購買家具最好的時機？

不論是客廳的沙發或是辦公室的桌子，知道最佳入手時機，都和每個人的荷包有關，說不定買沙發省下的錢，可以再買一台電視機呢。

多數人可能認為勞動節大特賣是最後為家裡添置新家具的好時機，現在不妨參考購物專家的說法，看看還有哪些時間點更適合。

愛倫娜．法歐莉(Elena Fraioli)是品牌引流、推廣平台Skimlinks資深產品經理，她建議從感恩節(今年為11月24日)到網路星期一(11月28日) 這五天，「這段時間家具目錄上新品最多，尤其是沙發」。「一月也是購買家具的旺季，因為迎接新的一年，多數人也期盼自己和家裡能有一些新氣象」。此外，一些較流行的家具，多會在2月上市，商家也會希望盡快在1月能出清存貨。

一般來說，購買廚房、餐廳、客廳、臥室這些室內家具的最好時間點都差不多，而室外家具則是另外一回事。法歐莉指出，購買新床墊的最好時間是二月總統日的大特價，若要搭配新床單和臥室床組，一月的白色銷售(white sale，指床單、被子、毛巾等) 是好時機。，

購買家具有最佳時機，也有壞的時機，法莉歐說，避免在大減價剛結束後、價格調回原價時去購買，這時店家總是會在二月和八月推薦顧客剛上市的新貨，這時可能就會買到最高點。

不過，法歐莉也認為，由於供應鏈問題嚴重，若有某項家具是你所喜愛的，即使沒有打折，也不妨出手購買，早點享受勝過要等上好幾個月。

另一個民眾關心的是，買家具可以講價嗎？如果商品是被放在店內展示，或是已經開箱，店家會願意在價格上有一些彈性，除此之外，很難在價格上佔到便宜。而且一旦在價格上討到便宜，也意味著失去換貨的機會。

另外一個新的購物選項是「先買後付款」的機制，Skimlinks另一位產品經理雷克斯．邦比諾 (Lex Bombino) 表示，如果家中剛好要宴客、急需添購一些家具的話，選擇「先買後付款」的方式，可以不必立即付出一大筆錢。但是切記，一定要看清楚逾期還款的利率和罰款。

預算 供應鏈 利率

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