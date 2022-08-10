儲藏室空間永遠不夠用？善用這6招輕鬆升級

對許多人來說，家裡櫥櫃空間似乎永遠都不夠用。取自pexels免費圖庫

精心設計、有條不紊的儲藏室令人看得賞心悅目，甚至不用花大錢就能升級自家儲藏空間。

個人金融網站GOBankingRates、室內設計團隊和專業整理師提供以下建議，讓一般人也能用經濟實惠的方式升級儲藏空間的整體質感。

1.鞋盒變整理箱

整理箱不便宜，不妨利用家裡既有物品。

整理我的空間(Tidy My Space)專業整理師布蘭達‧史考特(Brenda Scott)表示：「把紙箱或鞋盒剪裁成有邊的托盤，用來裝盛小物品，若想加蓋則可用漂亮的紙罩住紙箱。」

史考特表示，家中絕對還有其他物品可以用來儲藏物品，諸如箱子、容器、盒子等不適合放家裡其他地方的物品，拿來放儲藏室很棒。

2.利用門外掛架

史考特表示，門上的系統性掛架是最常被遺忘的可利用空間，懸掛式掛架可大幅增加儲存空間，用來放食品材料、零食或廚房用品。

3.鋪設檯面襯墊

若儲藏室層板看起來很容易磨損，不妨考慮使用襯墊來快速升級。

沃克愛迪生家具(Walker Edison Furniture)首席設計師普利希拉‧莫伊索夫(Priscilla Moiseoff)表示：「這些東西在大多數雜貨店都能便宜購入，這是升級普通層架外觀的簡單方法。」

4.重上白漆

Trendey室內設計專家安德拉·德爾莫尼科(Andra DelMonico)表示：「你只需要一小罐白色顏料，就能用可負擔的價格升級儲藏室，這會讓你的儲藏空間看起來乾淨、清新且明亮。」

5.換掉儲藏櫃門把

模組衣櫃(Modular Closets)整理師克莉絲緹娜‧賈昆托(Christina Giaquinto)表示，若儲藏室有很多櫃門，性價比最高的方式就是壞上新把手，當地工藝品店或家具店會有很多便宜漂亮的選擇。

6.貼標籤

賈昆托表示，迷人的儲藏室都有個共通點就是貼標籤，不僅簡單也能讓你的儲藏空間看起來像經由大師改造一般。她說：「能買標籤機最理想，通常約40元，其用途很多，若不買標籤機也能用簡單的膠帶自製標籤。」