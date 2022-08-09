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自家庭院建小魚池 4個步驟打造怡情空間

世界新聞網
庭院裡有個魚池，在家就可以輕鬆享受怡情養性的樂趣。取自The Pond Guy網站
庭院裡有個魚池，在家就可以輕鬆享受怡情養性的樂趣。取自The Pond Guy網站

中國風水認為，家裡有個魚池可以生財並帶來好運；尤其是「魚」與「餘」諧音，符合「年年有餘」的祈願。如果庭院有空間，自己打造一個小魚池，並非想像中那樣困難，尤其是目前有些業者能提供從挖掘到後續維護的所有設施與指導，在家就可以輕鬆享受悠閒觀魚、怡情養性的樂趣。

魚池的大小與設計，影響造價與自建的難易程度，如果院子不大，仍希望打造一個小魚池的話，以下4個步驟，可以讓你輕鬆體驗DIY的樂趣：

院子不大也可以用簡單的方法打造一個小魚池。取自The Pond Guy網站
院子不大也可以用簡單的方法打造一個小魚池。取自The Pond Guy網站

第一，先上網購買魚池過濾器和魚塘防滲土工膜。

第二，在自家院子選一塊可作為魚池的空地，找個舊輪胎或其他合適的模具。

第三，鋪上防水塑膠膜、放上過濾器，需注意院子要有可插電的地方，為過濾器供電。

第四，小魚池四周鋪放大小不一石頭，石頭可以在住家附近的石材工廠購買，或是網購。這樣一個DIY的小魚池，便大功告成。

裝設過濾器是打造魚池的關鍵設備。取自The Pond Guy網站
裝設過濾器是打造魚池的關鍵設備。取自The Pond Guy網站

要注意的是，魚池過濾器分不同大小，價格從數十到數百元不等，視池子大小而定。最重要的是保持淡水水質，並有足夠的溶解氧，使純淨水菌能儘快繁殖到過濾系統中。

業者也提醒，在設計時，魚池的朝向要根據位置和面積決定，必須保持採光但也要有遮陰的地方。如果面向設計得不好，魚池內的植物不僅難生長，也會影響池內魚兒的生長。

The Pond Guy網站提供了各種大小的魚池與設備選擇，也針對一般民眾的疑惑提供解答，有興趣民眾可以上網搜尋。

夜間在魚池點上一盞燈，更添氣氛。取自The Pond Guy網站
夜間在魚池點上一盞燈，更添氣氛。取自The Pond Guy網站

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