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你家的監視器資料 可能被亞馬遜子公司Ring提交警方

編譯孫梁／綜合報導
亞馬遜的子公司Ring在既無法院命令也未經用戶同意的情況下，多次將其監視器和錄影門鈴中紀錄的資料提供給警方。取自Amazon網站
亞馬遜的子公司Ring在既無法院命令也未經用戶同意的情況下，多次將其監視器和錄影門鈴中紀錄的資料提供給警方。取自Amazon網站

亞馬遜公司的Ring子公司在既無法院命令也未經用戶同意的情況下，今年11次將其監視器和錄影門鈴中紀錄的資料提供給警方。在被質疑與警方分享資料和違反隱私權後，公司7月1日致函國會參議員馬基(Ed Markey)試圖消除疑慮，表示是因為出現「死亡與重大人身傷害的危險」才向警方提供。

Ring公司2019年9月對「消費者報導」期刊表示，除非用戶同意和法院下令，否則他們不會向執法部門提供用戶的錄影資料。公司2020年1月30日又重申這一立場，但數日後的2月1日卻准許執法部門通過填寫緊急索取表，就可無需法院命令和用戶同意，而向Ring索求錄影訊息。

Ring公司的隱私政策規定，如果發生死亡和人身嚴重傷害的危險，且又無瑕申請法院令，他們可向警方提供資料。公司發言人表示，今年提供的11起資料都與危險有關，可能造成死亡、綁架和試圖謀殺，因此才決定滿足執法部門的要求。

「電子前沿基金」的分析人員說：「大家現在知道Ring向警方提供了多少次資料，但不知道他們拒絕了多少次。Ring是以營利為目的的私營公司，警方的要求是否合理全由他們自己判斷，而他們判斷的合理性以及適用的標準，可能與人不同。」

維權組織長期以來一直擔憂亞馬遜公司與執法部門的關係，擔憂Ring社群媒體「鄰里之友」(Neighbors by Ring)軟體被警方的利用，因為許多用戶常在「鄰里之友」上發表意和貼出錄影，而目前全國有2161家執法部門在「Ring鄰里安全服務」的平台註冊，因此可索取用戶的錄影資料。

Ring公司拒絕說明多少用戶知道自己的錄影被警方獲取、2021年警方提出多少次緊急索求，以及Ring公司是否還有與警方合作的其他渠道等訊息，公司聲明說：「認為我們允許任何人不受限制地獲取用戶的錄影資料不是真的，法律授權我們在發生死亡和重大人身安全危險時，需向政府部門提供訊息。我們忠實地遵守法律標準。」

部分監視器的資料是存在監控設備當中，而Ring等公司的監控資料則是在雲端儲存，這種方式的收費標準高。如果用戶不希望資料在雲端儲存， 可另外購買Ring的設備，即可儲存在設備的記憶卡中。

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