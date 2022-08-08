入室打劫太猖獗 快參考這幾款2022最佳家用安保系統

家用安保系統不僅保護住宅免遭竊賊闖入，而且包括照明、門鎖、恆溫器、煙霧與一氧化碳警報器，以及可視門鈴等，一切均可在手機上遠程操作。取自Abode.com

拜科技進步之賜，今天的家用安保系統遠不止僅保護住宅免遭竊賊闖入，而是集各種便利與安全功能於一體，包括照明、門鎖、恆溫器、煙霧與一氧化碳警報器，以及可視門鈴等，而且這一切均可在手機 上遠程操作。

由於家用安保系統的構件與價格不同，消費者很難做出比較，「消費者報導」雜誌為協助消費者做出選擇，對多類自我操作(DIY)的安保系統進行了測試，包括Abode、Blue by ADT、Cove、Ecobee、Eufy、Honeywell Home、Kangaroo、Ring和SimpliSafe等大小公司的品牌。

測試中為每個系統的安全功能評分，以查驗是否具備保證家庭安全的最低安全功能，包括通過手機、電腦、智慧鑰匙和電子報警系統等形式對安保系統的監控力，以做到無論身在何處，都能及時聯繫到家庭所在地的警方。除上述基本安全功能外，還要測試其他附加功能，包括環境友善、人身安全、智慧居家性能、簡便易用、易於安裝和活動感應。

由於家用安保系統是與網路相連，因此數位隱私 性、保證個人和家庭資料的安全也很重要，以防被廠家窺視和駭客攻擊。測試後每個安保系統的數位隱私與安全性能均評出四類分數，包括資料隱私性、資料安全性、重播失靈的恢復與抗干擾。

有關家用安保系統的測試訊息以及購買建議，可參考消費者報導的購買指南。

五個最佳的家用安保系統

頂尖的家用安保系統都具有專業監控的功能。專業監控系統可使監控中心在警報器剛響起時就立刻通知業主和警察 局。而自行監控系統則是將警報發到業主的手機上，由業主決定是否報告警方。

每個家用安保系統的類型與價格各不相同，由於系統都是全套售賣，因此測試評估報告也列出包裝盒中有何的附件。用戶如需更多的選項，可參閱DIY家用安全系統評估的完整報告。

了解安全系統干擾

對DIY家用安保系統數位隱私與安全性的測試顯示，許多系統易於受到干擾攻擊。測試報告附錄的視頻有助於了解何為干擾攻擊，以及可採取的防範措施。

觀看「消費者101視頻」

自行安裝的家用安保系統日益普遍，但消費者購買時仍有若干事項需要注意，消費者報導的專家沃克勞斯基(Dan Wroclawski)在「消費者101視頻」中做了介紹。