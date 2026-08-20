全美10處犯罪率最高度假海灘 加州占4個

統計數據顯示，加州新港灘犯罪率高。（美聯社）

很多人喜歡去海邊，在沙灘上享受陽光或在海水裡盡情嬉戲，卻忽略了將個人物品隨意放在沙灘上會有被偷的風險。若說到竊盜，有些海灘比較安全，有些則不然。今日美國（USA Today）報導，運動媒體與科技公司The Action Network分析了全美各地區犯罪率網站crimegrade.org上500個熱門海灘郵政編碼的犯罪統計數據，其中竊盜加權最高，其次是搶劫、車輛盜竊和入室盜竊。

結果顯示，大型主要度假勝地如夏威夷 的卡亞納帕里海灘（Kaanapali Beach）名列最安全的海灘之一。即使在竊盜案發生率高的海灘，超過92%記錄在案的案件也都是非暴力案件，主要都涉及無人看管的包包或租賃的車被盜。

The Action Network發言人莫里斯（Kathy Morris）說，遊客在規劃夏日出遊時，很少考慮到財產犯罪，但沒人看管的手機、錢包和車鑰匙很容易成為竊賊目標。

莫里斯說，透過將每日遊客數量和當地人口普查數據納入分析，他們計算出全國各地海灘遊客的真實個人風險。對度假者來說，好消息是超過九成的海灘事件都是非暴力的財產盜竊，這意味著只要稍微提高一下安全意識，通常就能在享受海灘樂趣的同時保護好自己的財物。

美國犯罪率最高的海灘前十名：

1. 華盛頓州北碼頭（North Jetty）

2. 南卡羅萊納富麗海灘（Folly Beach）

3. 加州 新港灘（Newport Beach）

4. 夏威夷勞帕霍埃霍埃濱海公園（Laupahoehoe Beach Park）

5. 奧勒岡州魔鬼潘趣碗州立自然區（Devils Punchbowl State Natural Area）

6. 加州聖塔莫尼卡海灘（Santa Monica）

7. 科羅拉多州格蘭德湖海灘（Grand Lake Beach）

8. 加州範達姆州立公園（Van Damme State Park）

9. 加州大蘇爾（Big Sur）

10. 奧勒岡州林肯市（Lincoln City）

美國犯罪率最低的海灘前十名：

1. 佛州新士麥那海灘（New Smyrna Town Beach）

2. 麻州鱈魚角國家海岸（Cape Cod National Seashore）

3. 佛州薩尼貝爾島（Sanibel Island）

4. 佛州基韋斯特（Key West）

5. 佛州西耶斯塔島（Siesta Key）

6. 維吉尼亞州維吉尼亞海灘（Virginia Beach）

7. 夏威夷凱盧阿（Kailua）

8. 德拉瓦州雷荷波特灘（Rehoboth）

9. 南卡羅萊納州希爾頓黑德島（Hilton Head Island）

10. 夏威夷威基基（Waikiki）