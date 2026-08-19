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紐約獲評全球第3具吸引力城市 贏過它的是日本這兩地

編譯周靜芝/即時報導
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紐約市被評為「最具吸引力」的旅遊城市第三名。（路透）
紐約市被評為「最具吸引力」的旅遊城市第三名。（路透）

紐約客不需要什麼證明來確認他們的城市有多迷人；不過，當全世界都認同這一點，總是件好事，尤其競爭的對手包括巴黎、首爾，以及所有其他主要城市時。

根據旅遊業智庫Yanolja最新發布的全球排名，紐約市被評為「最具吸引力」的旅遊城市第三名，僅次於日本兩大城市：位居第一、二名的大阪與京都。隨後是首爾，巴黎則排名第五。

旅遊美食網站Time Out報導，在人們開始爭論布魯克林大橋是否比艾菲爾鐵塔更美之前，必須了解「吸引力」遠不止於傳統意義上的外表美貌。Yanolja的「全球旅遊城市吸引力指數」目的在從旅客視角評估城市，綜合考量所獲得的關注度以及人們實際的正面評價。這份2026年的研究調查了261座城市，最後評選出前200名。

研究人員分析了2025年6月至2026年5月期間14種語言的線上討論，資料來源涵蓋Instagram、YouTube、X、Reddit、Facebook、部落格、論壇及評論等平台。新聞與廣播媒體未被納入，且透過人工智慧分析正面與負面情感。

紐約在都市美學與自然景觀、體驗式旅遊項目以及服務方面表現出色。Yanolja在評估報告中將「大蘋果」描述為一個融合中央公園與天際線、百老匯、職業賽事、美食、夜生活以及豐富多元的遊客體驗之地。

該項評比將「都市美學與自然景觀」、「文化與歷史」以及「體驗式旅遊內容」的權重各佔30%，其餘10%則是「服務」。整體指數接著將「知名度」與「吸引力」以同等權重綜合計算，代表一座城市若要提升排名，必須同時具備可觀的網路聲量與正面評價。

大阪最終力壓群雄，部分歸功於在美食、購物、住宿、主題樂園及夜生活所獲得的熱烈迴響；而京都則因融合傳統文化、歷史遺跡、自然景觀與待客之道的獨特魅力而備受讚譽。至於紐約，在全球「吸引力」排名第三已值得慶祝，何況還擊敗了巴黎。

精華 FAQ

  • 紐約市在Yanolja最新發布的全球旅遊城市吸引力排名中位居第3，僅次於日本的大阪與京都，並且高於首爾與巴黎，顯示其旅遊魅力獲得國際肯定。

  • 該指數結合城市的網路知名度與實際吸引力，分析14種語言、來自多個社群與評論平台的線上討論，並以人工智慧判讀正負面情感，再綜合評分。

  • 紐約在都市美學與自然景觀、體驗式旅遊內容以及服務方面表現出色，像中央公園、天際線、百老匯與夜生活都獲好評，因此在整體吸引力上勝過巴黎。

日本 紐約市

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