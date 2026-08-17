迪士尼粉絲大會公布超狂計畫 加州夜間匯演回歸 上海推蜘蛛人專區

「怪獸電力公司」主題區「Monstropolis」也將進駐迪士尼好萊塢夢工場。（圖／迪士尼提供）

「D23迪士尼 全球粉絲大會」第2活動於美國加州 安那罕盛大登場，迪士尼除了公布全球主題樂園、度假村及遊輪的最新發展藍圖，也帶來多項重量級新設施與娛樂內容。其中最受亞洲粉絲矚目的消息，包括上海迪士尼將推出全球首個蜘蛛人 專屬主題園區、香港迪士尼將推出全新復仇者聯盟主題體驗，東京迪士尼也將迎來全新「無敵破壞王」主題設施。

晚間重頭戲「Horizons：迪士尼體驗大會」由尼爾派屈克哈里斯主持，吸引大批粉絲進場。迪士尼體驗團隊領導人、「幻想工程師」（Imagineers）及創意團隊輪番登場，公布最新計畫、幕後故事及獨家內容，並搭配音樂演出與驚喜嘉賓，讓現場氣氛持續升溫。

在美國華特迪士尼世界度假區方面，魔法王國全新「反派主題園區」（Villains Land）再公布更多細節，將推出以黑魔女與魔鏡為靈感的兩項遊樂設施；「汽車總動員」擴建計畫也曝光兩項全新設施「Cars Ridge Run Rally」及「Miss Fritter’s Daredevil Spin-Along」。此外，「怪獸電力公司」主題區「Monstropolis」也將進駐迪士尼好萊塢夢工場，推出全新舞台秀「Welcome to Monstropolis」及「Harryhausen’s」餐廳。

迪士尼動物王國同樣有多項新消息，包括「印第安納瓊斯與翡翠巨蛇傳說」、首個「魔法滿屋」主題遊樂設施「Antonio’s Fiesta de Encanto」，以及熱帶美洲園區新設施「El Carrusel de los Animalitos」。經典角色夢想探索者與無花果龍也將在EPCOT全新「Journey Into Imagination」體驗中回歸，另外「聖母峰探險」中的雪怪也將恢復動態效果。

加州迪士尼樂園度假區則宣布經典夜間匯演「Remember… Dreams Come True」回歸，並加入全新投影特效，「Magic Happens」花車遊行也將重返迪士尼樂園；迪士尼加州冒險樂園則將推出升級版「World of Color」水舞秀。「復仇者聯盟」主題設施「Avengers Infinity Defense」及「Stark Flight Lab」也公布更多細節，預計2028年開幕。

亞洲迪士尼樂園則成為本次大會焦點之一。上海迪士尼度假區將推出全新蜘蛛人主題體驗，更宣布打造全球首個以蜘蛛人為核心的專屬主題園區；香港迪士尼則將推出全新復仇者聯盟主題體驗。東京迪士尼樂園也將迎來「Space Mountain: Earthrise」，以及「無敵破壞王」全新主題設施「Sugar Rush: Sweet Rescue」。

巴黎迪士尼則宣布「Hyperspace Mountain」將改版為「Space Mountain: De la Terre à la Lune」，同時分享巴黎迪士尼冒險世界首個「獅子王」主題遊樂設施的最新進度。

除了樂園，迪士尼遊輪也有重大發表。全新遊輪「Disney Believe」曝光更多細節，莫娜將成為大廳主題雕像，奇妙仙子擔任船首角色，胡迪與巴斯光年則成為船尾角色；全新迪士尼遊輪船級也確定自2029年起陸續亮相。

影視內容方面，迪士尼少兒頻道宣布人氣動畫「蜘蛛人與他的神奇朋友」正式續訂第七季。該作品目前在Disney+全球累積近13億小時觀看時數，不僅成為漫威在Disney+觀看表現最佳的電視影集，也成為播出時間最長的蜘蛛人動畫影集之一。

迪士尼戲劇集團也宣布開發全新沉浸式體驗「迪士尼公主體驗」，將帶領遊客走進樂佩、蒂安娜、貝兒、莫娜及愛麗兒等經典迪士尼公主的魔法世界，結合音樂、互動探索及沉浸式體驗，打造全新娛樂內容。

另外，盧卡斯影業全新動畫特別篇「LEGO®星際大戰：曼達洛人」也於D23活動現場獨家亮相，作品預計於2026年9月2日在Disney+獨家上線。

「D23迪士尼全球粉絲大會」最後一天活動將持續於安那罕會議中心舉行，除了限定商品及粉絲體驗外，備受期待的「迪士尼傳奇獎」頒獎典禮也將於本田中心登場，並由瑞安西克雷斯特主持。本屆「迪士尼傳奇人物」名單包括安海瑟薇、巴布艾格、巨石強森、強納斯兄弟、林-曼努爾米蘭達、傑瑞布洛克海默及艾倫圖克等人，將共同接受迪士尼最高榮譽之一的表彰。