加油站美食 超大豬排堡值得停車一嘗

連鎖加油站Casey's檔案照。（美聯社）

無論是為了買零食、加油，還是兩者兼顧，停靠加油站 幾乎是每趟公路旅行的必經行程。除了Buc-ee's、Wawa等擁有死忠粉絲的加油站品牌之外，連鎖加油站Casey's所販售的豬排三明治如今爆紅，成為公路旅人熱議話題與必去踩點。

美食網站「Tasting Table」調查受訪者最愛的各大連鎖加油站最佳三明治，結果發現Casey's的豬排三明治擄獲眾多消費者的味蕾與人心。

這款三明治外皮酥脆，裹粉豬排大幅超出兩片單薄的布里歐小圓麵包(brioche bun)之外，堪稱手持美食界的一大創新，只是拿起來吃的時候會有點不方便。

網路討論區Reddit部分網友質疑，「小到離譜的麵包」令人「有點惱火」，但也有不少人指出，豬排與麵包的比例恰到好處。畢竟，裹粉豬排三明治(breaded pork tenderloin)本就是中西部的經典油炸美食，麵包故意做得比肉排小，更凸顯其特色。

臉書使用者留言寫道，「如果只是想快速買個現成的三明治，雖然稱不上完美，但真的很不錯！」、「5.99元的價格，就加油站美食而言，已經很不錯了」，以及「Casey's的豬排三明治和早餐披薩都很讚」。

Casey's的炸豬排三明治，打破外界對加油站美食「不受歡迎」的迷思。從YouTube一部評測影片的留言區當中，就能窺見這款三明治受歡迎的程度。一名網友寫道：「這真的是那種會讓我魂牽夢縈的三明治，不是隨便的豬排三明治，就是Casey's家的豬排三明治。」

在TikTok上，一名試吃者稱讚Casey's的三明治「真的很好吃」，而且「大得沒有道理」。

另有網友針對Casey's的炸豬排三明治究竟是碎肉餅還是豬排激烈辯論，部分Casey's的顧客批評，這款加油站三明治的品質比不上手工裹粉豬排，但性價比高。

一名臉書使用者坦言，「沒錯，這比不上手工裹粉的豬排，但以不到6元的價錢而言，這還是一款貨真價實的炸豬排三明治，不是碎肉餅，趕路充飢還行，至少在印第安納州南部是如此。」