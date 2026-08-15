泰國擬調高外籍旅客入境費 最快2027年首季實施

泰國蘇凡納布國際機場。(歐新社)

泰國 政府擬將外籍旅客入境費由原先規畫的300泰銖提高至450泰銖（約13.5美元），若獲內閣批准，最快將於2027年第一季向搭乘航空入境的外籍旅客收取。

根據泰詢問者（Thai Enquirer）報導，泰國國家旅遊政策委員會已通過「450泰銖入境費方案」草案，目前正準備舉行為期30天的公聽會，以收集私部門和各方意見。

該提案完成30天公聽程序後，將再送交國家旅遊政策委員會審議，之後提交內閣，若獲批准，預計最快於2027年第一季開始收費。

泰國觀光 與體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）表示，政府將先進行30天公眾諮詢，再送交國家旅遊政策委員會及內閣審議。

他說：「450泰銖是針對經由航空、陸路及海路入境泰國的外籍旅客所提出的收費標準。」

民族報（The Nation）今天報導，指出，450泰銖的金額是依據研究與標準模型計算，以反映目前經濟情況，較先前方案的航空旅客300泰銖、陸路及海路旅客150泰銖更高。

依規畫，第一階段將先向航空旅客收費，有關公告將在「皇家公報」刊登180天後生效；第二階段則約於360天後擴及陸路及海路旅客，以預留時間改善邊境關口壅塞問題。

另外，針對頻繁出入境的旅客，泰國政府正研議在保險有效期內，多次進出泰國僅需繳納一次費用。收費方式將以旅客便利為優先，可能包括納入機票，或透過網站、手機應用程式、自助機台等方式繳費。

報導指出，入境費收入將用於旅客保險、旅遊景點與新旅遊體驗開發，以及旅遊研究、會議與人才培育等用途。