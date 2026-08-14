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一筆近萬元醫療帳單 提醒郵輪旅客注意5件事

編譯周靜芝/即時報導
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郵輪示意圖。(路透)
郵輪示意圖。(路透)

沒有比度假時生病更糟的事了，尤其當被困在海上的郵輪，沒有多少就醫選擇的時候。一位倒楣的旅客便因此學到教訓，而他那筆天價般的醫療帳單，基於某些原因正在網路瘋傳；而旅遊專家則建議，在開啟郵輪旅程前，應先確認5件事。

雅虎（Yahoo）新聞報導，這位沮喪的旅客在挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）的航程中病倒，事後他在社群平台Reddit上分享了他的醫療費用收據，總金額高達9750.86元；明細包含21項檢查，總計超過8700元，加上600多元的藥費與380元的醫療用品費。

一名網友在發現僅是指尖測量脈搏血氧讀數就收取超過100元的費用後留言說，「這到底是怎樣的噩夢？」其他網友則在留言區紛紛分享自己的恐怖經歷。有人表示鄰居曾被直升機從船上緊急撤離，多虧有旅遊保險才避免了巨額費用；另一人則回憶起朋友的母親在郵輪洗手間跌倒導致脊椎骨折，最終也是由直升機撤離。

部分留言者，包括一位自稱醫師的網友，甚至質疑其中存在重複收費，並呼籲該旅客對帳單提出異議。他說，靜脈注射被拆分成7筆費用，看來實在過分；而且219元的掛號費被收取了兩次，一次是進入醫療中心，另一次是看診。

這則貼文迅速變成一項關鍵建議的號召：絕不要在未保旅遊險情況下搭乘郵輪。一位網友總結表示，記住在搭乘郵輪之前，務必購買涵蓋醫療照護及緊急撤離費用的旅遊保險；另一人更直白地說，這就是為什麼絕對不能在沒有保險的情況下出國旅行。

發文者並未說明自己在船上罹患何種疾病，但下船後，嚴重的財務後遺症恐怕會為他們帶來另一種痛苦。

登船前有關船上醫療費用的注意事項

許多旅客以為自己的一般健康保險會全額承保郵輪上的醫療費用，但事實往往並非如此，特別是在國際水域或外國港口。專家建議在啟航前確認以下5件事：

- 健康保險是否涵蓋美國境外或海上治療；

- 旅遊保險是否包含緊急醫療及撤離費用；

- 所搭乘的郵輪公司關於船上醫療照護及付款要求的政策；

- 直升機後送或緊急運送的理賠上限（相關費用可能高達數萬元）；

- 保單是否對既往病史不予理賠。

郵輪醫療中心雖能處理許多常見疾病與傷勢，但嚴重緊急狀況可能需後送至陸上醫院。旅遊顧問建議，在開始國際航程前，應購買一份明確涵蓋醫療與緊急後送的保險。

精華 FAQ

  • 他在挪威郵輪航程中病倒，接受醫療中心檢查、用藥與用品處置，最後帳單總額達9750.86元。部分網友還質疑有重複收費，認為費用偏高。

  • 重點是確認一般健康保險是否涵蓋海上或境外治療，以及旅遊保險是否包含緊急醫療與撤離費用，避免在國際水域生病時承擔高額支出。

  • 郵輪醫療中心可處理常見病況，但嚴重情況可能需要直升機後送或緊急運送到陸上醫院，相關費用可能高達數萬元，若無保險理賠會非常沉重。

郵輪 挪威 雅虎

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