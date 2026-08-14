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英國航空「真的有夠爛」？ 台灣YouTuber怒轟：爸爸被迫睡大廳

記者陳穎／即時報導
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阿滴痛罵英國航空狀況連連。(取材自阿滴YouTube)
阿滴痛罵英國航空狀況連連。(取材自阿滴YouTube)

台灣YouTuber阿滴近日公開倫敦行影片，分享一行人搭乘英國航空（British Airways）時遇上的連串狀況，直言「英國航空真的有夠爛」，除了父親與團隊因航班異動被迫在飯店大廳過夜，就連同行的台灣YouTuber Joeman及「最美英文老師」Peggy，也因航班取消改搭火車，一路站了6個小時才抵達倫敦，引發網友熱議。

阿滴表示，團隊原本規畫從蘇格蘭亞伯丁飛往倫敦，沒想到距離登機不到30分鐘，航空公司突然宣布航班因天候因素取消。當下他與父親幸運候補到當晚班機，其他成員則被迫更改行程，沒想到真正的麻煩才剛開始。

由於班機延誤，阿滴父親及部分團員錯過後續轉機。亞伯丁地勤原本告知，抵達倫敦後會協助安排住宿，但一行人抵達後，當地地勤卻表示滯留旅客過多，要求旅客自行找飯店，再保留收據申請報銷。

然而，團隊透過旅行社好不容易訂到住宿，抵達飯店後卻被告知房間已滿，附近旅館也幾乎客滿，最後阿滴父親與多名團員只能在飯店大廳坐了一整夜，不僅無法洗澡，也幾乎沒有休息。

阿滴對父親的遭遇相當心疼，也提醒旅客，若遇到航班取消或延誤，最好第一時間自行尋找住宿，不要完全依賴航空公司的安排，並直言：「英國航空真的有夠爛！」同行的Joeman與Peggy同樣受到影響。阿滴指出，當時飛機明明還有空位，但兩人卻被告知無法候補，英國航空後續甚至將班機改到兩天後，只好臨時改搭長途火車前往倫敦。

不過，兩人在轉乘過程中又因買錯車票，只能重新購票，最後更一路站了約6個小時才抵達目的地。Joeman也在社群分享航空公司提供的手寫登機證，苦笑表示又解鎖了一項不想擁有的新體驗。由於行程延誤，他們原訂的倫敦步行導覽也因此錯過，團費無法退還，只能由阿滴獨自完成行程。

在阿滴分享經歷前，台灣百萬YouTuber HOOK也曾公開抱怨搭乘英國航空的遭遇。她當時搭乘商務艙從倫敦飛往日本，卻因地勤指引及系統問題遭到滯留，事件引發不少討論。事後英國航空向她致歉，並提供300英鎊賠償。

阿滴影片曝光後，引來不少網友留言分享自身經驗，也有人表示，歐洲部分航空公司臨時取消航班的情況並不少見，提醒旅客若遇突發狀況，應及早規劃替代方案，以降低行程受到影響。

精華 FAQ

  • 他不滿英國航空在航班取消後的處理方式混亂，包含改期、住宿協調與轉機安排都出狀況，最後讓父親和團員只能在飯店大廳過夜，因而直言服務「有夠爛」。

  • 因班機延誤錯過轉機後，地勤原先承諾安排住宿，卻在抵達倫敦後改口要旅客自行找飯店。雖然勉強訂到房間，但飯店客滿，眾人只好在大廳坐整夜。

  • 兩人原本想候補搭機，卻被告知無法登機，後來英國航空又把班機改到2天後，只能臨時改搭火車前往倫敦。途中還買錯車票，最終一路站了約6個小時才到。

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