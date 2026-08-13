只要做好準備 帶嬰幼兒出國仍可享受旅行

示意圖。（取自123RF）

帶嬰幼兒出國旅行對許多父母而言往往是項挑戰，長途飛行、行李打包與安全維護常讓人倍感焦慮。專家指出，只要事先做好充分準備，帶小寶貝出遠門不但可行，更能成為全家共享的溫馨旅程。

美聯社報導，俄亥俄州 克利夫蘭診所兒童醫院(Cleveland Clinic Children's)兒科醫師湯普森(Shannon Thompson)表示，帶孩子旅行最重要的是盡可能享受與孩子相處的時光。

預訂住宿前，父母應先考量嬰兒安全防護措施。可事先詢問是否提供折疊遊戲圍欄、嬰兒床及兒童高腳椅。若入住環境包含樓梯、陽台或游泳池，需確認是否有安全門；若無提供，可查詢附近租賃服務或自行攜帶折疊式安全網門。此外，隨身攜帶插座保護蓋與濕紙巾，清理孩子可能接觸的表面也是一定要做的。

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)強調，度假仍須遵守安全睡眠原則。一歲以下嬰兒應仰睡於平坦堅實的床墊上，且床內不應放置多餘物品。學會建議，出生前6個月的嬰兒應與父母同房不同床。在交通規畫方面，搭機抵達後是租車 或利用大眾運輸，將決定是否需要攜帶可免費托運的嬰兒推車與汽車安全座椅，或是改用背巾與背架。

湯普森醫師認為機上安全與舒適是首要考量。雖然2歲以下幼童可由家長抱著搭機，但聯邦航空管理局(FAA)仍建議為孩子購買獨立座位並使用航空認證的安全座椅。長程航班亦可提前向航空公司申請嬰兒吊籃。

運輸安全管理局(TSA)將母乳、配方奶及副食品泥列為醫療必需液體，不受隨身行李100毫升限制。隨身行李中應備足尿布、便攜式尿布墊、密封袋與替換衣物。起降時讓寶寶吸吮奶瓶或安撫奶嘴，有助緩解耳壓不適。出發前亦可諮詢兒科醫師有關耳部感染預防及疫苗接種建議。

旅遊業者「媽媽認可旅遊」(Mom Approved Travel)負責人史拉維克(Christy Slavik)建議，家長可準備輕巧的小玩具，分散孩子注意力。參觀美術館可讓孩子隨筆畫畫增加互動樂趣。帶祖父母等家族成員一同出遊，更能有效分擔照顧壓力，讓父母獲得喘息空間，同時增進世代間的感情。