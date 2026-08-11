基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

商務艙示意圖。(路透)

聯合航空和達美航空 近期新增「基礎」（base）或「基本」（basic）商務艙選項，這類機票 比標準商務艙便宜，但享受部分和標準商務艙乘客相同的福利外也有限制，例如改票需支付費用等。專家說這類機票是否划算取決於個人狀況，若不需使用貴賓室也確定不會改期便值得考慮，但航空公司押注的是乘客最終會為標準票價而付更多錢。

雅虎 （Yahoo）旅遊報導，達美航空的一位代表接受雅虎訪問時說，基本商務艙旅客以更低的價格提供與達美至臻商務艙（Delta One）相同的體驗，例如優先登機、可180度平躺的座椅、主廚精心烹調的三道菜套餐。

但這些機票也有限制。根據聯合航空最新票價結構，基礎商務艙乘客需支付選位費用，改機票也要付費，行李選擇有限，也不能如一般商務艙乘客享受北極星貴賓室（Polaris lounge）。

達美在行李和選位上也有類似限制，基本商務艙票價不包含至臻商務艙貴賓室（Delta One Lounges）或達美飛凡貴賓室（Delta Sky Clubs）的使用權，但在過渡期間，達美航空允許購買該機票的乘客使用貴賓室至明年1月18日。基礎商務艙也有限制，里程累積較少，改期或取消需支付費用。

其他國際航空公司如阿聯酋、卡達和阿提哈德也都推出類似精簡版商務艙票價，同樣存在許多類似的取捨。

旅遊專家說，基本商務艙只是航空公司想從那些想享受完整商務艙體驗的乘客身上榨取更多收入的另一種手段。旅遊記者克里斯（Chris Dong）說，基本商務艙被宣傳為可以提供旅客更多選擇，這嚴格來說沒錯，但也讓航空公司得以對已包含在內的體驗和服務額外收費，他們賭的是旅客會為了升級到標準商務艙而付費。

旅遊專家格里夫（Zach Griff）說，疫情期間許多主要航空公司取消標準機票改期的費用，但那些措施不適用最便宜的基礎票價，這些票仍不能更改或有額外限制。

格里夫說，基本經濟艙已為航空賺進數十億元收益，多年來一直僅限於經濟艙，畢竟誰想買更貴的機票但卻不能提早登機或用貴賓室？航空公司逐漸意識到若他們在高級艙等推出基本機票，就能從中獲利，這也是現在大家看到的。

但買基本商務艙真的划算嗎？格里夫說這取決於自己的情況，根據他查的數據，基本商務艙選座單程要100至150元，升等則是3百至5百元，若打算來回都選座、想用貴賓室或認為最終會改期，這三點很重要，那支付更高的金額獲得常規體驗就有意義，但若不在意是否能用貴賓室、有信心認為不會改期，那基本商務艙機票就值得考慮。