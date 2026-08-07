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退房通知旅館櫃檯 這一「小舉動」為何很重要

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準備入住的房客和櫃台人員交談。(美聯社)
準備入住的房客和櫃台人員交談。(美聯社)

若沒有費用要結算，很多人住飯店退房時用手機或在網路上通知飯店退房，或把房卡放在房間或投入指定位置就提早離開，不會到櫃檯告知，並認為這樣做很平常，但飯店從業人員說，退房時通知飯店其實很重要，不僅能讓打掃人員有更充裕的時間整理房間，想提早入住的旅客也能有空房，飯店運作更有效率。

Travel + Leisure報導，旅館房間評分網站Roomza的創辦人暨執行長克里明斯（Curtis Crimmins）在飯店業從業20年，他說退房時通知飯店很重要，特別是大型飯店或入住率高的日子，通知不只是一種形式而是一種禮貌，這個禮貌不是為了飯店，而是為了旅客彼此之間。

克里明斯說，飯店將優先處理他們知道是空房的房間，若房客退房時沒通知任何人，房務部就會一直認為房間有人住直到正式退房時間，但客人可能已離開好幾個小時了，而房務部只能根據預計的退房時間整理房間，團隊就可能無法有效率地工作，特別是在尖峰時段和旅遊旺季，因此最受影響的是希望提前入住的客人。

旅客很少看到房務部的作業時間有多緊張，標準的退房後清潔通常需要平均25至30分鐘，退房時間通常訂在上午11點和中午12點之間，入住時間則通常是下午2點至3點間，在這短短的時間內，房務部必須在下一批旅客入住前打掃完所有空房，但美國飯店業協會（American Hotel & Lodging Association）去年的一項調查顯示，客房服務是整個飯店業人手最短缺的部門。

克里明斯說，旅客無法解決飯店業人手不足的問題，但可以不會太費力就讓房務人員有更充足的打掃時間，旅客可以到櫃檯交回房卡，告訴員工要退房了，若住有手機應用程式的大型飯店，可以在app點選「退房」，如此不用到櫃檯也能通知房務你退房了。

克里明斯說，默默離開飯店不會讓業者倒閉，但日積月累，特別是在像夏季這樣的旅遊旺季，影響就越來越大，若打算提早退房，請讓飯店知道，這是房客所能提供最便宜也最簡單的協助，他建議不妨將此行為視為一種能讓愛心傳遞下去的善舉，下一位想提前入住的旅客絕對會感謝你。

精華 FAQ

  • 因為飯店能更快知道哪些房間已空出，優先安排房務清潔，避免把已退房的房間當成仍有人住，進而提高整體運作效率。

  • 最直接受影響的是想提前入住的旅客，因為房務只能依預定退房時間排程，若不知房客已離開，就可能延後整理房間。

  • 可以到櫃檯交回房卡並口頭告知，也能在有手機 app 的大型飯店直接點選退房，讓飯店及房務部門即時掌握狀況。

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