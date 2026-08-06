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魁北克製作暖心影片 向美國遊客招手

編譯周靜芝/即時報導
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魁北克省。Image by Aurore Duwez from Pixabay
魁北克省。Image by Aurore Duwez from Pixabay

在美、加兩國關係緊張之際，加拿大人已發起抵制美國的行動。消費者新聞與商業頻道（CNBC）曾報導，去年71%加拿大人表示，計劃減少購買美國商品；此外，旅遊業也受到衝擊，許多外國遊客取消了赴美行程。世界旅遊及觀光委員會（WTTC）估計，由此造成的收入損失高達125億元。不過，這不代表所有加拿大人都對美國心懷不滿，來自魁北克省東部鄉鎮區（Eastern Townships）的一段暖心影片，便清楚說明了這一點。

北方鄰居製作的影片

該影片的開頭，一名男子正在飯店辦理入住手續，櫃檯的女職員用法語向他問好，他告訴她自己只是來觀光，聽不懂法語。女職員立刻愉快地切換成英語，歡迎這位訪客來到魁北克東部鄉鎮區。

她問男子從哪裡來？男子俯身靠近櫃檯，低聲說自己是美國人。顯然由於當前情勢，他不太確定她會有什麼反應。女職員的臉瞬間僵住，她按下按鈕，櫃檯向上翻起，她隨即張開雙臂，給這位遊客一個溫暖、歡迎的擁抱；男子微笑著回抱，此時影片出現「來東部鄉鎮區擁抱吧」（Come hug it out in the Eastern Townships）字樣。

這支30秒的廣告迅速瘋傳，累積數百萬次瀏覽量。在社群平台Instagram的Buzzfeed帳號發布這支廣告後，女星莎朗·史東（Sharon Stone）留言說，謝謝，我們正需要一個擁抱。

訊息明確而清晰

這支廣告雖然輕鬆，但背後蘊含著嚴肅的訊息。魁北克東部鄉鎮區旅遊局發言人哈萊（Shanny Hallé）表示，美國旅客對他們來說是具關鍵的重要市場，但更重要的是，他們珍視與鄰國之間緊密的文化與社會聯繫，並希望持續建立彼此的連結。

▲ 影片來源：youtube＠Tourisme Cantons-de-l'Est（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片接著透露，2023年共有230萬名美國人前往魁北克度假；然而，此一數字正在下滑。根據加拿大統計局（Statistics Canada）2025年6月的數據，與2024年6月相比，美國人駕車前往加拿大的次數減少了10.4%。很明顯這場廣告活動希望讓美國人知道，他們在魁北克東部鄉鎮區依然受歡迎。

美國的旅遊地點會隨之推出影片邀請加拿大鄰居嗎？還有待觀察。

精華 FAQ

  • 影片用一位美國旅客在飯店被擁抱的情節，傳達當地仍歡迎美國遊客，也希望在緊張氛圍中維持跨境的文化與社會連結。

  • 它以幽默、反差強烈的方式呈現，30秒內完成轉折，還引發名人留言共鳴，因此迅速累積數百萬次瀏覽並被廣泛轉傳。

  • 報導指出，美國赴加旅遊人次正在下降，2025年6月與2024年6月相比，自駕入境加拿大次數減少10.4%，顯示市場已受影響。

魁北克 觀光

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