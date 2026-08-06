魁北克製作暖心影片 向美國遊客招手

魁北克省。Image by Aurore Duwez from Pixabay

在美、加兩國關係緊張之際，加拿大人已發起抵制美國的行動。消費者新聞與商業頻道（CNBC）曾報導，去年71%加拿大人表示，計劃減少購買美國商品；此外，旅遊業也受到衝擊，許多外國遊客取消了赴美行程。世界旅遊及觀光 委員會（WTTC）估計，由此造成的收入損失高達125億元。不過，這不代表所有加拿大人都對美國心懷不滿，來自魁北克 省東部鄉鎮區（Eastern Townships）的一段暖心影片，便清楚說明了這一點。

北方鄰居製作的影片

該影片的開頭，一名男子正在飯店辦理入住手續，櫃檯的女職員用法語向他問好，他告訴她自己只是來觀光，聽不懂法語。女職員立刻愉快地切換成英語，歡迎這位訪客來到魁北克東部鄉鎮區。

她問男子從哪裡來？男子俯身靠近櫃檯，低聲說自己是美國人。顯然由於當前情勢，他不太確定她會有什麼反應。女職員的臉瞬間僵住，她按下按鈕，櫃檯向上翻起，她隨即張開雙臂，給這位遊客一個溫暖、歡迎的擁抱；男子微笑著回抱，此時影片出現「來東部鄉鎮區擁抱吧」（Come hug it out in the Eastern Townships）字樣。

這支30秒的廣告迅速瘋傳，累積數百萬次瀏覽量。在社群平台Instagram的Buzzfeed帳號發布這支廣告後，女星莎朗·史東（Sharon Stone）留言說，謝謝，我們正需要一個擁抱。

訊息明確而清晰

這支廣告雖然輕鬆，但背後蘊含著嚴肅的訊息。魁北克東部鄉鎮區旅遊局發言人哈萊（Shanny Hallé）表示，美國旅客對他們來說是具關鍵的重要市場，但更重要的是，他們珍視與鄰國之間緊密的文化與社會聯繫，並希望持續建立彼此的連結。

▲ 影片來源：youtube＠Tourisme Cantons-de-l'Est（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片接著透露，2023年共有230萬名美國人前往魁北克度假；然而，此一數字正在下滑。根據加拿大統計局（Statistics Canada）2025年6月的數據，與2024年6月相比，美國人駕車前往加拿大的次數減少了10.4%。很明顯這場廣告活動希望讓美國人知道，他們在魁北克東部鄉鎮區依然受歡迎。

美國的旅遊地點會隨之推出影片邀請加拿大鄰居嗎？還有待觀察。