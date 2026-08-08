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從嬰兒潮世代到Z世代 旅遊花費誰最大方？

編譯尤寶琪／即時報導
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示意圖。Image by Lutz Dieckmann from Pixabay
示意圖。Image by Lutz Dieckmann from Pixabay

年輕一代的千禧世代和Z世代，通常比老一代的嬰兒潮世代和X世代更頻繁去旅行。然而，更頻繁的旅行並不一定意味著更多的花費。以下是各世代在旅行上的花費。

嬰兒潮世代在旅行上的花費最多

許多嬰兒潮世代在退休後經常旅行，而且花費不斐。雖然嬰兒潮世代的旅行頻率通常不如年輕一代，可一旦預訂行程，他們往往會選擇更昂貴的住宿，並在旅遊目的地花費更多。

根據Phocuswright發布的「2025年美國旅行者趨勢報告」(U.S. Traveler Trends 2025)，嬰兒潮世代在旅遊和目的地消費方面是最大的消費群體，包括住宿、體驗和交通。

X世代和千禧世代更節儉

因為千禧世代和X世代往往需要在事業和家庭責任之間尋求平衡，包括照顧孩子和年長的父母，同時也要為退休做準備。因此，他們不像許多嬰兒潮世代和Z世代那樣擁有充足的時間、靈活性和可支配收入用於旅行。千禧世代在旅遊時，通常會選擇像是背包旅行和公路旅行等更經濟實惠的方式。

Z世代已進入職場 旅行次數增加

波克夏(Berkshire Hathaway)的「2025年旅遊保險現狀報告」(State of Travel Insurance Report for 2025)預測，Z世代將會是最有可能增加旅遊支出的族群。

Z世代是所有受訪消費者群體中，唯一旅遊支出逐年增長的群體，預計他們在2024年的平均每次旅行支出，將超過1萬1000元。

Z世代是第一代在社群媒體的薰陶下成長並進入職場的群體，因此，超過一半的Z世代旅行者表示，會利用社群媒體來規劃旅行。

未來旅行省錢妙招

-加入會員計畫：註冊會員計畫是快速節省旅遊開支的便利高效方式。飯店集團的會員方案是賺取免費住宿的絕佳方式，尤其是在每次付費住宿都能累積積分的情況下，這些積分還可用於下次入住。

- 最大化利用信用卡積分：使用旅遊專用信用卡可輕鬆累積積分，這些積分可用於兌換折扣旅遊產品，包括機票和飯店住宿。

- 自動儲蓄：透過自動將資金存入高收益儲蓄帳戶，逐步累積旅行基金，而不會對每月預算造成壓力。你也可以運用同樣的方法，削減開支，從而增加為下一次旅行存下的錢。

- 避開高峰期：選擇在非高峰期預訂旅行，是確保享受旅行折扣的最簡單方法之一。

精華 FAQ

  • 根據文中引用的報告，嬰兒潮世代是花費最多的族群，尤其在住宿、體驗與交通等旅遊和目的地消費上最為大方，單次出遊往往也會選擇較高價位的安排。

  • 因為這兩個世代常要兼顧工作、育兒與照顧長輩等責任，同時還要準備退休，因此可支配時間與收入較有限，旅遊時往往偏好背包旅行或公路旅行等較省錢方式。

  • Z世代是唯一旅遊支出逐年成長的受訪群體，預估2024年平均每次旅行支出將超過1萬1000元；此外，超過一半的人會用社群媒體規劃行程，顯示他們的旅遊方式更數位化。

嬰兒潮世代 退休 保險

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