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國外最佳自駕地點 旅遊達人推薦義大利這4條路線

編譯周靜芝/即時報導
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義大利聖朱利奧（Orta San Giulio）。Image by Fabio ...
義大利聖朱利奧（Orta San Giulio）。Image by Fabio Valeggia from Pixabay

歐洲不乏經典公路之旅，法國蔚藍海岸的蜿蜒彎道、蘇格蘭高地的環形公路，以及挪威的峽灣公路，都值得列入自駕旅遊願望清單。漫旅（Travel+Leisure）雜誌指出，當詢問旅遊專家，今年夏天最適合享受風景優美自駕旅程的地點時，他們異口同聲地提到了義大利。雖然專家們都指向同一個國家，但每人各自推薦了一條獨特的路線，以下是四種自駕探索義大利的建議。

1. 環遊義大利湖區

對旅遊部落客道爾頓（Abigail Dalton）而言，北部的義大利湖區是首選之地，特別是能帶人遠離擁擠的熱門景點。

道爾頓說，與其只專注在美麗但夏季往往人潮洶湧的科莫湖（Lake Como），建議轉為一趟節奏更悠閒的義大利湖區自駕之旅，並穿插幾個較少人知的景點。她推薦的路線從米蘭出發，途經馬焦雷湖（Lake Maggiore）畔的斯特雷薩（Stresa），接著前往「優美而另類」的聖朱利奧（Orta San Giulio），最後繞回科莫湖為旅程畫下句點。

她表示，這趟自駕之旅之所以精彩，關鍵在於多樣性，可欣賞到壯麗的湖景、蜿蜒的山路、歷史悠久的別墅與古鎮、渡輪航程、湖畔步道，以及至今仍少為人知的寧靜角落；關鍵在於放慢腳步，這條路線非常適合夏季，因為可悠閒地行駛，中途停下來游泳或享用午餐，避免旅程只聚焦於某個擁擠的景點。

2. 展開在地美食之旅

再往南走，Nuba Travel的旅遊顧問阿爾瓦雷茲（Ioanna Alvarez）規劃了完全以義大利各地美食為核心的自駕之旅，路線從佛羅倫斯向北出發，穿越托斯卡尼，進入艾米利亞-羅曼尼亞（Emilia-Romagna），最終抵達摩德納（Modena）。

阿爾瓦雷茲說，這條路線特別的是，艾米利亞-羅曼尼亞至今仍少有國際遊客造訪，但這裡卻是義大利名副其實的美食之都之一。她的夢幻行程包括在托斯卡尼鄉間進行採松露之旅；於波隆那大啖義大利麵餃佐清湯（tortellini in brodo），整座城市仍能透過小店櫥窗，看到當地婦女以手工製作麵餃；造訪帕馬森起司（Parmigiano Reggiano）製造商；以及在摩德納的傳統醋坊品嚐陳年香醋。最後一站在摩德納郊外民宿Casa Maria Luigia過夜。

3. 前往山區或海岸

旅遊網站10Adventures創辦人坎貝爾（Richard Campbell）曾租車自駕橫跨亞洲、南美洲及歐洲，他推薦了兩條義大利路線，每條都能帶來截然不同的體驗。

對於熱愛高海拔景觀的旅客，坎貝爾推薦位於義大利北部的多洛米蒂山脈（Dolomites），他表示，那裡有太多絕佳的探索選擇，幾乎不可能選錯。這條路線甚至可以融入更廣闊的阿爾卑斯山環線行程：從法國霞慕尼（Chamonix）出發，驅車前往瑞士策馬特（Zermatt），再經由大聖伯納德山口（Great St. Bernard Pass）下行進入義大利。

若偏好沿海自駕路線，利古里亞（Liguria）則是坎貝爾的首選。他指出，從尼斯出發，沿著熱拿亞（Genoa）一路向南開到拉斯佩齊亞（La Spezia），途中適時停下來休息；可選擇住宿在韋內雷港（Porto Venere），然後徒步探索經典的五漁村（Cinque Terre）。但他表示，要充分享受這段旅程，關鍵在要早起或熬夜，因為白天時段道路可能非常擁擠。

4. 橫跨義大利南部

接著是極南地區，旅遊部落客兼文化人類學家布雷（Annie Blay）強調，這絕對是所有義大利自駕路線中最被低估的一條。

她最推薦的自駕路線從那不勒斯延伸至巴里（Bari），橫跨「靴子」的下半部，途經如畫的小鎮與令人讚嘆的地標，如巴西利卡塔（Basilicata）的Lucanian Dolomites山脈，這些景點通常未被納入標準旅遊路線。

布雷說，自駕讓人能造訪火車無法抵達的Dolomite山區村莊，並在義大利「靴跟」兩側僻靜的海灘上盡情享受海濱時光。她特別偏愛從那不勒斯附近的維科埃昆塞（Vico Equense）啟程，這座「美食之都」設有名副其實的披薩大學；隨後向內陸駛往卡斯泰爾梅扎諾（Castelmezzano），這座坐落山腰的小村莊設有歐洲最長的高空滑索之一，可橫越峽谷直達鄰近的村莊皮耶特拉佩爾托薩（Pietrapertosa）。從那裡出發，前往馬泰拉（Matera），這座全球最古老且持續有人居住的城市之一，也是電影「007生死交戰」（No Time To Die）與「受難記：最後的激情」（The Passion of the Christ）取景地。

作為旅程的壓軸，探索日益受歡迎的普利亞（Puglia）大區那些白牆環繞的小鎮，並造訪該地區幾處最著名的景點：波利尼亞諾阿馬雷（Polignano a Mare）的城牆、莫諾波利（Monopoli）的海堤、坐落山頂的奧斯圖尼（Ostuni）鎮，以及獲聯合國教科文組織列為世界遺產的阿爾貝羅貝洛（Alberobello）的圓頂石屋（trulli）。

義大利巴西利卡塔（Basilicata）。Image by SALVATORE ...
義大利巴西利卡塔（Basilicata）。Image by SALVATORE MONETTI from Pixabay

精華 FAQ

  • 因為多位旅遊專家都認為，義大利兼具湖景、山路、海岸與美食體驗，且可透過自駕避開熱門景點人潮，深入較少觀光客造訪的地區。

  • 路線從米蘭出發，先到馬焦雷湖畔的斯特雷薩，再前往聖朱利奧，最後繞回科莫湖。特色是可欣賞湖景、山路、古鎮、渡輪與湖畔步道。

  • 這條路線從那不勒斯到巴里，會經過維科埃昆塞、卡斯泰爾梅扎諾、馬泰拉與普利亞多個城鎮，並可體驗高空滑索、海灘、世界遺產石屋與在地美食。

義大利 挪威

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