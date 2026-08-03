旅遊租車市場穩步成長 這5家最獲好評

租車公司National Car Rental。(路透)

租車公司National Car Rental在旅遊雜誌Travel + Leisure今年的「世界最佳獎」（2026 World’s Best Awards）中，被讀者評選為最佳租車公司第一名；該公司的客戶無需前往櫃台，在app上就能輕鬆預訂，還車流程也很快速，讓客戶租車流程大為簡化，租車過程不斷獲改善。

Travel + Leisure報導，National Car Rental和競爭對手最大差別在於其大多數客戶無需前往租車櫃台，因為該公司以數位化方式儲存客戶駕照和預約訊息，讓駕駛可直接到停車場，在指定區域選擇任何他們想要的車輛，若是預訂Emerald Aisle的駕駛，所有車輛的價格都相同。

經常租車的客戶可以加入Emerald Club會員計畫，達到行政會員等級者可賺取租車積分，積分累積可兌換免費租車天數、可選的車型更多且價格更低，還能免費升等。

National Car Rental今年4月才被商務旅遊報導媒體Business Travel News選為最佳租車公司，去年在市場公司J.D. Power的「2025北美租車滿意度調查」名列第二，僅次於Enterprise Rent-A-Car；兩份評選都強調National Car Rental對客戶服務和車輛清潔的重視。

自從新冠肺炎疫情爆發以來，隨著越來越多遊客選擇開車上路，租車市場穩定成長，National Car Rental的母公司Enterprise Mobility表示，他們2025財年的營收就達390億元，這包括將近6700萬筆汽車和卡車租賃交易，比上一財年成長超過6%。Enterprise Mobility旗下還有Enterprise Rent-A-Car和Alamo兩間租車公司。

Travel + Leisure今年的最佳租車公司評比完整名單，一至五名分別為National Car Rental、Enterprise Rent-A-Car、SIXT、Hertz及Alamo。

Avis和Hertz汽車租賃公司的標誌。(路透)