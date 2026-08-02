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全球10大最佳海灘 美國屬地佔了3席

編譯周靜芝/即時報導
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波多黎各的弗拉門戈（Flamenco）海灘。Image by Juan Jean...
波多黎各的弗拉門戈（Flamenco）海灘。Image by Juan Jeannot from Pixabay

全球海灘指南與住宿網站Beach.com的旅遊專家審查了數百份申請，並分析了近10萬則評論，最終選出全球10大最佳海灘；而美屬維京群島聖約翰（St. John）島北岸的特朗克灣（Trunk Bay）以絕美清澈的新月形海灣及細緻的沙灘，打敗競爭對手，登上榜首。

紐約郵報報導，除了令人讚嘆的美景，這片海灘還獲得極佳的保護，位於維京群島國家公園內，公園佔該島近60%的面積，幾乎囊括整個北岸。

Beach.com表示，很少有海灘能與特朗克灣的最終得分相比，它確實是全球最佳海灘，也是最多專家推薦的海灘，在谷歌Google）上的平均評分最高，並擁有世界上最湛藍的海水。

這個風景如畫的地點可駕車或乘船抵達，每日從日出開放至日落，16歲及以上者需付5元入場費。海灘設有洗手間、淋浴間、小吃店與野餐區，遊客還可租用遮陽傘、沙灘椅和浮潛裝備。

旅遊部落客兼評審克洛威爾（Savanna Crowell）表示，它隱身於國家公園內，背後是雄偉的山峰；更令人驚訝的是，還有柔軟白色沙灘與美得太不真實的碧藍海水，只有置身其中，才能真切感受到此一夢幻場景。

除了參考克洛威爾等專家的意見外，Beach.com還匯整了來自歐盟與美國太空總署（NASA）的數據。排名的關鍵因素包括水質、公眾評估、交通便利性、氣候與受歡迎程度。

以受歡迎程度來說，特朗克灣的旺季從12月中旬到隔年4月，此時氣候宜人，因此遊客眾多。為了避開擁擠的海灘與遊輪旅客，專家建議在早上8點前或下午3點後抵達；該網站也建議4月、5月或6月前往，人潮相對較少。

聰明的旅行者會發現，進入海灘後左轉，向西朝著岩石方向走，就可避開人群，因為多數戲水者不會帶著裝備走太遠；穿過岩石後，便會發現一處隱密的小海灘。Reddit用戶也指出，如果真想避開海灘人潮，附近的Cinnamon灣與Maho灣海灘也是不錯的選擇。

除了潔白沙灘與碧藍海水，特朗克灣還擁有一條675英尺長的水下浮潛小徑。這條標示清晰的小徑蜿蜒於海岸線和近海島嶼特朗克礁（Trunk Cay）之間，沿途設有指示牌，引導遊客穿梭於珊瑚礁間。在這片未受破壞的浮潛小徑上，有機會看到魟魚、海龜和各種色彩繽紛的魚類，想要有更多體驗的遊客還可預訂SNUBA潛水行程。

特朗克灣是躋身全球10大最佳海灘名單的三個美國地點之一，波多黎各的弗拉門戈（Flamenco）海灘位居第四，美屬維京群島聖克羅伊（St. Croix）島的桑迪角（Sandy Point）國家野生動物保護區名列第七。

排名第二的是希臘克里特島的「粉紅沙灘」埃拉福尼西（Elafonissi）海灘，緊隨其後的是英屬特克斯及凱科斯群島（Turks and Caicos）的格雷斯灣（Grace Bay）海灘。

Beach.com評選的全球10大最佳海灘完整名單如下：

1. 特朗克灣 / 美屬維京群島

2. 埃拉福尼西海灘 / 希臘

3. 格雷斯灣海灘 / 英屬特克斯及凱科斯群島

4. 弗拉門戈海灘 / 波多黎各

5. 金角（Golden Horn）海灘 / 克羅埃西亞

6. 帕洛勒姆（Palolem）海灘 / 印度

7. 桑迪角國家野生動物保護區 / 美屬維京群島

8. 巴蘭德拉（Balandra）海灘 / 墨西哥

9. 法萊西亞（Falésia）海灘 / 葡萄牙

10. 鷹（Eagle）海灘 / 阿魯巴

精華 FAQ

  • 榜首是美屬維京群島聖約翰島北岸的特朗克灣（Trunk Bay）。文章指出它以新月形海灣、細緻沙灘與清澈海水勝出，並被評為全球最佳海灘。

  • Beach.com綜合了專家意見、近10萬則評論，以及歐盟與NASA等數據，主要看水質、公眾評價、交通便利性、氣候與受歡迎程度等指標。

  • 共有3個美國相關地點上榜：第1名的美屬維京群島特朗克灣、第4名的波多黎各弗拉門戈海灘，以及第7名的美屬維京群島桑迪角國家野生動物保護區。

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