我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

紐約MTA擬再漲4% 稱「免費公車」口號促逃票潮

逾半數美國人因這項恐懼放棄旅行計畫

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Jan Vašek from Pixabay
示意圖。Image by Jan Vašek from Pixabay

出國旅遊時，光是要唸出當地地名或菜名，就足以讓不少美國人打退堂鼓。旅遊比價平台Omio今年5月訪查2000名美國成人對旅行的看法，結果發現54%的受訪者因為害怕唸錯地名而曾打消預訂行程的念頭；另有47%的人也表示，若沒有把握說對某道菜名，寧可不點。

今日美國報(USA Today)報導，調查顯示，33%的受訪者比較偏好前往自己知道怎麼唸的旅行目的地，另20%的人認為，那些「唸起來很拗口」的地方，感覺「更複雜、更難應付」。

就連美國本土的地名，像是紐約州的斯卡尼阿特勒斯(Skaneateles)與波基普西(Poughkeepsie)，都會讓旅人卡關。

不過，多數人其實並不想因此畫地自限，61%的受訪者表示，希望能加強自己的發音能力。

為了協助旅客跨越語言障礙，Omio已與精通15國語言的專家羅林斯(Alex Rawlings)合作，推出免費發音指南，採用專為英語母語者設計的音標拼法，協助遊客自信開口。

該份指南另收錄最常被唸錯的熱門旅遊地區發音，例如冰島首都雷克雅維克(Reykjavik)，以及波蘭北部文化重鎮格但斯克(Gdansk)。

旅遊部落客泰勒·比爾(Taylor Beal)經營部落格「Traverse with Taylor」，內容主要撰寫阿姆斯特丹與蘇格蘭相關的旅遊大小事；她表示，發音不標準雖然不會讓她卻步或停止在歐洲旅行，但確實會讓她在對話中盡量避免提到某些城鎮的名字。

她說：「我覺得身為美國人，或多或少都會唸得不準確，我發現自己常說：『我知道這不是正確的唸法』。」

為了克服語言障礙，比爾經常上網搜尋地名的正確發音，或仔細聽當地人怎麼唸，但她也發現，就連當地人的唸法也可能出現落差，反而讓人更加困惑。

調查顯示，39%的受訪者透過YouTube學習發音，另有超過33%的人仰賴人工智慧(AI)工具與搜尋引擎。

Omio推出的發音指南，希望協助猶豫不決的旅人跨出第一步。

羅林斯則表示，這份指南最重要的意義在於提醒大家，旅行其實該是件開心的事，「我們可以尊重其他文化和語言，同時也能享受樂趣、勇於探索並樂於分享」。

精華 FAQ

  • Omio調查2000名美國成人後發現，54%的人曾因害怕唸錯目的地名稱而打消訂行程，顯示發音焦慮已成為影響旅行決策的重要因素。

  • 47%受訪者表示，若沒有把握唸對某道菜名，寧可不點；另有33%的人偏好前往自己知道怎麼唸的地方，20%甚至覺得拗口地名更難應付。

  • Omio與精通15國語言的專家Alex Rawlings合作，推出免費發音指南，以英語母語者可理解的音標拼法協助發音，並收錄Reykjavik、Gdansk等常唸錯地名。

紐約州 波蘭

上一則

夏天皮膚問體多 這款沐浴露含護膚抗菌成分

下一則

4.99元炒到數百元 Whole Foods聯名購物袋開賣即罄

延伸閱讀

華策會調查：紐約亞裔身障家庭求助障礙重重 近半照護者受憂鬱困擾

華策會調查：紐約亞裔身障家庭求助障礙重重 近半照護者受憂鬱困擾
今夏出國旅行變貴了 美國國內度假正風行

今夏出國旅行變貴了 美國國內度假正風行
遊歷58個國家 酒店繼承人公開挑飯店心法：再美也不住馬路邊

遊歷58個國家 酒店繼承人公開挑飯店心法：再美也不住馬路邊
美國現象／直接輸入金額 反制提示畫面

美國現象／直接輸入金額 反制提示畫面

熱門新聞

示意圖。Image by u_mevs2b9d3l from Pixabay

父債子還 哪些債務會繼承？

2026-07-27 09:08
郵輪公司會透過聘請內部保全人員，並採取其他預防措施來應對發生犯罪的可能性，以確保乘客安全。(路透)

郵輪沒警察 誰保護遊客安全？

2026-07-26 14:38
鮭魚。Image by Wow Phochiangrak from Pixabay

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

2026-07-24 10:24
美屬薩摩亞國家公園是美國最偏遠的國家公園之一，地處夏威夷西南方約2600英里處。圖：pixabay

美最偏遠國家公園 不收門票但需出示護照

2026-07-25 12:32
示意圖。Image by AMAN SONI from Pixabay

這8州退休者受高昂地稅衝擊最大

2026-07-26 13:35
信箱。圖：pixabay

郵箱發現烘乾紙先別丟 可防這昆蟲進入

2026-07-29 09:12

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折
教授設「AI陷阱」抓作弊 學生幾乎全中招 答案超荒謬

教授設「AI陷阱」抓作弊 學生幾乎全中招 答案超荒謬