逾半數美國人因這項恐懼放棄旅行計畫

示意圖。Image by Jan Vašek from Pixabay

出國旅遊時，光是要唸出當地地名或菜名，就足以讓不少美國人打退堂鼓。旅遊比價平台Omio今年5月訪查2000名美國成人對旅行的看法，結果發現54%的受訪者因為害怕唸錯地名而曾打消預訂行程的念頭；另有47%的人也表示，若沒有把握說對某道菜名，寧可不點。

今日美國報(USA Today)報導，調查顯示，33%的受訪者比較偏好前往自己知道怎麼唸的旅行目的地，另20%的人認為，那些「唸起來很拗口」的地方，感覺「更複雜、更難應付」。

就連美國本土的地名，像是紐約州 的斯卡尼阿特勒斯(Skaneateles)與波基普西(Poughkeepsie)，都會讓旅人卡關。

不過，多數人其實並不想因此畫地自限，61%的受訪者表示，希望能加強自己的發音能力。

為了協助旅客跨越語言障礙，Omio已與精通15國語言的專家羅林斯(Alex Rawlings)合作，推出免費發音指南，採用專為英語母語者設計的音標拼法，協助遊客自信開口。

該份指南另收錄最常被唸錯的熱門旅遊地區發音，例如冰島首都雷克雅維克(Reykjavik)，以及波蘭 北部文化重鎮格但斯克(Gdansk)。

旅遊部落客泰勒·比爾(Taylor Beal)經營部落格「Traverse with Taylor」，內容主要撰寫阿姆斯特丹與蘇格蘭相關的旅遊大小事；她表示，發音不標準雖然不會讓她卻步或停止在歐洲旅行，但確實會讓她在對話中盡量避免提到某些城鎮的名字。

她說：「我覺得身為美國人，或多或少都會唸得不準確，我發現自己常說：『我知道這不是正確的唸法』。」

為了克服語言障礙，比爾經常上網搜尋地名的正確發音，或仔細聽當地人怎麼唸，但她也發現，就連當地人的唸法也可能出現落差，反而讓人更加困惑。

調查顯示，39%的受訪者透過YouTube學習發音，另有超過33%的人仰賴人工智慧(AI)工具與搜尋引擎。

Omio推出的發音指南，希望協助猶豫不決的旅人跨出第一步。

羅林斯則表示，這份指南最重要的意義在於提醒大家，旅行其實該是件開心的事，「我們可以尊重其他文化和語言，同時也能享受樂趣、勇於探索並樂於分享」。