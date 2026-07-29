今夏賞英仙座流星雨 全美5絕佳去處

流星雨。Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

如果還記得小時候在炎熱夏夜看過流星，當時目睹的極可能是英仙座流星雨（Perseids）；這項北半球年度天文盛事多發生在七月中旬至八月下旬，高峰期每小時有50至75顆流星劃過夜空。雅虎 （Yahoo）新聞報導，今年，英仙座流星雨將於8月12日傍晚至8月13日凌晨達到高峰，但若天氣許可，在8月24日前的整個流星雨期間皆可觀測到。觀賞流星的最佳方式是前往光害極少且視野開闊的地方，接著只需睜眼仔細觀察即可。

以下是全美5處絕佳觀賞英仙座流星雨的地點，均獲官方認證為「國際暗空地點」（International Dark Sky Places），代表它們通過獨立審查與認證，具備優越的「暗天」條件及完善的保護措施；其中許多是國家公園或州立公園，白天景觀同樣令人讚嘆。

猶他州擁有的「暗空地點」數量高於全美任何州，是觀賞英仙座流星雨的不二之選。在五大觀星勝地中，若論觀星體驗，布萊斯峽谷國家公園無疑是其中佼佼者；偏遠的位置與高海拔，意味光害極少且空氣密度較低，這兩項因素造就了絕佳的觀星條件。

與猶他州許多公園一樣，布萊斯峽谷也充滿了超現實的岩層地貌，為流星提供了宛如異世界的背景。若有一整天時間，不妨前往布萊斯觀景台（Bryce Point）、靈感觀景台（Inspiration Point）或邊緣步道（Rim Trail），一覽全世界規模最大的石柱群（hoodoos）。

2. 南達科他州惡地（Badlands）國家公園

惡地國家公園以宛如火星地貌的超現實地質沉積物而聞名，是觀賞英仙座流星雨的絕佳地點。這裡遠離大城市，擁有漆黑的夜空與遼闊的地平線，並獲認證為「國際暗空公園」；但選擇在此觀賞流星雨最棒之處，在於這場特殊的天文盛事與壯觀、宛如科幻電影般的景觀形成絕配。

惡地國家公園距拉皮德城（Rapid City）以東約一小時車程，離歷史名鎮戴德伍德（Deadwood）約90分鐘車程，總面積超過375平方英里，為觀賞流星雨提供了寬敞的空間。白天，可探索迷宮般的孤丘、尖峰與岩層，即使在夜幕降臨前時間有限，只要在全景點（Panorama Point）或大惡地觀景台（Big Badlands Overlook）稍作停留，或駕車行經風景優美的惡地環形公路，都能輕鬆飽覽獨特地貌。

3. 奧克拉荷馬州黑方山（Black Mesa）州立公園

每到八月，黑方山州立公園便成為觀賞英仙座流星雨的絕佳去處。該公園於2025年12月成為奧克拉荷馬州首座「暗空公園」，夜晚星光璀璨，是美國中部的頂級觀星勝地，同時也是該州海拔最高的地點。這座公園隱身於狹長地帶，遠離城市光害，為觀測流星提供了絕佳條件，甚至可能一睹銀河風采。

該地區與黑方山自然保護區相連，地貌多樣，不僅有以其命名的黑色熔岩層，還包含Carl Etling湖、South Carrizo溪以及一系列壯觀的岩塔。這片自然保護區也是老鷹、羚羊、鵪鶉、大角羊、山貓等動物的棲息地。白天，黑方山峰頂步道（Black Mesa Summit Trail）可俯瞰公園與湖景；待天色轉暗，可親睹滿天星斗，並能觀測到不少流星劃過天際。

4. 賓州櫻桃泉（Cherry Springs）州立公園

美國境內大部分「國際暗空地點」雖位於西部，但在東部各州、尤其是賓州也能找到一些極棒的觀星地點。櫻桃泉州立公園是密西西比河以東最佳的觀星地點之一，該地區要找到光害極少的區域頗為困難，但這座偏遠的公園坐落於海拔2300英尺的阿勒格尼高原（Allegheny Plateau）之巔，四周環繞著薩斯奎漢諾克（Susquehannock）州立森林，甚至還規劃有公共觀星區。

雖然夜空是對多數遊客最大的吸引力，但白天也有許多活動可參與。附近的薩斯奎漢諾克步道很適合健行與背包旅行，或沿著風景優美的6號公路自駕。若時間充裕，不妨向東南方向行駛約一小時前往被稱為「賓州大峽谷」的松溪峽谷（Pine Creek Gorge）；或造訪位於櫻桃泉西方的金祖阿橋（Kinzua Bridge）州立公園。

5. 加州約書亞樹（Joshua Tree）國家公園

儘管距離洛杉磯相對較近，約書亞樹國家公園仍是西岸觀賞英仙座流星雨的最佳地點之一。公園內的光害遠低於周邊城市，遼闊的景觀與霧霾極少的乾燥氣候使其獲頒「國際暗空公園」認證。若專程前往觀賞流星雨，將能欣賞到以約書亞樹為背景的流星。

此外，白天的行程也不會讓人感到無聊。可以在隱谷步道（Hidden Valley Trail）穿梭於球狀岩層之間，與骷髏岩（Skull Rock）合影，或驅車前往基斯觀景台（Keys View）俯瞰科切拉谷地（Coachella Valley）全景。公園附近的約書亞樹鎮雖小卻充滿活力，是座藝術樞紐，擁有獨立博物館、在地咖啡館以及古董購物體驗。棕櫚泉（Palm Springs）也僅需短暫車程即可抵達，提供更多住宿與餐飲選擇。