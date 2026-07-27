我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

父債子還 哪些債務會繼承？

獨家／維州駕照弊案延燒 CDL限期重考否則停照 華人司機反彈

維德角在世界盃大出風頭 也應是你下個島嶼旅遊目的地

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
維德角博阿維斯塔島(Boa Vista)。Image by Matthias L...
維德角博阿維斯塔島(Boa Vista)。Image by Matthias Lemm from Pixabay

2026年世界盃最動人的故事，來自一支從未贏過任何一場比賽的球隊「維德角」(Cape Verde)。這個人口僅50多萬的西非島國，以史上最小參賽國之一的身份晉級世界盃，首場比賽便對上歐洲冠軍西班牙，最後以0比0逼和，寫下隊史第一場世界盃比賽的紀錄。這支球隊也讓數百萬美國人好奇：維德角到底在哪裡？

根據今日美國(USA Today)報導，雖然維德角最終在7月3日於邁阿密以2比3敗給阿根廷，讓該國世界盃旅程正式劃下句點，但足球迷與觀眾已將他們列為世界盃經典賽事之一，更造成數百萬美國人一度透過搜尋想知道維德角的盧山真面貌。

其實維德角是位於大西洋、塞內加爾外海的十座火山島鏈，其中九座島嶼大多有人居住。該國在1975年之前是葡萄牙殖民地。雖然葡萄牙語是官方語言，但當地人使用的是克里奧爾語(Kriolu)。美國國內最大的維德角社群集中在麻州與羅德島州，包括波士頓、布羅克頓(Brockton)、新貝德福德(New Bedford)與波塔基特(Pawtucket)等地。

維德角國內每座島嶼都有其獨特個性，多數遊客會選擇兩到三座島嶼造訪，往返則以國內航班或渡輪連接。

薩爾島(Sal)：這是第一次來最推薦的島嶼，當地以細軟沙灘聞名。穩定的風勢讓該島成為世界頂級的風箏衝浪勝地，該國最繁忙的國際機場也在當地。

博阿維斯塔島(Boa Vista)：撒哈拉風格的沙丘延伸至空曠的海灘，每年夏天有赤蠵龜在岸上築巢。

聖地牙哥島(Santiago)：該國最大島嶼與歷史心臟地帶，首都培亞(Praia)位於此處。附近的舊城(Cidade Velha)是歐洲在熱帶地區的第一個殖民地前哨站，也是聯合國教科文組織世界遺產。

聖維森特島(São Vicente)：港口城市明德盧(Mindelo)是發現現場音樂、藝術與非洲最精彩狂歡節之一的聖地。

聖安唐島(Santo Antão)：擁有翠綠山谷、懸崖村莊以及大西洋中最壯麗的步道之一。

福戈島(Fogo)：整座島嶼是活火山，當地人在海拔近6000英尺的火山口內種植咖啡與釀造葡萄酒。聖盧西亞島(Santa Luzia)則是一座無人居住的自然保護區。

目前亞速爾航空(Azores Airlines)提供從波士頓直飛培亞的航班，飛行時間約七小時，與飛往西歐的時間相當。TAP葡萄牙航空(TAP Air Portugal)則透過里斯本連接波士頓、紐約、紐華克、華盛頓及其他美國城市，東岸出發的來回票價在淡季低於800元，旺季則高達1700元。另外，維德角航空(Cabo Verde Airlines)今年也將提供直飛航班。維德角的乾季從11月到6月，海灘天氣最穩定，夏末則有短暫降雨以及博阿維斯塔島的海龜築巢季。

美國公民在維德角停留30天以內無需簽證，但必須在出發至少五天前透過政府EASE入口網站(ease.gov.cv)預先登記，並支付機場安檢費用，以及持有至少有六個月效期的護照。

精華 FAQ

  • 因為它是人口僅50多萬的西非島國，卻以史上最小參賽國之一晉級世界盃，並在首戰0比0逼和西班牙，成為最動人的黑馬故事。

  • 文章列出薩爾島、博阿維斯塔島、聖地牙哥島、聖維森特島、聖安唐島與福戈島等，各自有沙灘、火山、文化、步道與自然景觀特色。

  • 美國公民停留30天內免簽，但須至少在出發前5天於EASE網站預先登記，繳交機場安檢費，且護照效期至少要有6個月。

世界盃 維德角 阿根廷

上一則

腹瀉脫水 這5種電解質飲料能幫你

延伸閱讀

網誇維德角「另類季軍」對決世界盃冠亞軍90分鐘打平

網誇維德角「另類季軍」對決世界盃冠亞軍90分鐘打平
世界盃／ESPN預測一面倒看好西班牙奪冠 僅2人挺梅西完成二連霸

世界盃／ESPN預測一面倒看好西班牙奪冠 僅2人挺梅西完成二連霸
世界盃／讚西班牙是世界最佳球隊 主帥：我們所向披靡

世界盃／讚西班牙是世界最佳球隊 主帥：我們所向披靡
世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

熱門新聞

鮭魚。Image by Wow Phochiangrak from Pixabay

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

2026-07-24 10:24
如果發生腹痛，或者所謂的側腹痛（flank pain），亦即右側或左側的下背部或下腹部疼痛，這肯定令人擔憂，可能是腎結石；如果同時伴有發燒，則可能是腎臟感染；示意圖。（圖／123RF）

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

2026-07-21 09:24
墨西哥風味連鎖店Del Taco。（美聯社檔案照）

美國人票選「最強薯條」冠軍竟不是麥當勞…而是這家

2026-07-22 17:18
美屬薩摩亞國家公園是美國最偏遠的國家公園之一，地處夏威夷西南方約2600英里處。圖：pixabay

美最偏遠國家公園 不收門票但需出示護照

2026-07-25 12:32
來自西班牙穆爾西地區(Murcia) 的烏爾塔多(Andrés Hurtado) 展示一幅19世紀末西班牙印象派大師索羅拉(Joaquín Sorolla)的畫作。(歐新社)

街頭撿到價值17萬名畫 他說：當初只覺畫框好看

2026-07-21 15:16
倉儲式賣場好市多（Costco）。（美聯社）

好市多賣的瓶裝水 哪些品牌值得買、哪些不建議？

2026-07-20 09:08

超人氣

更多 >
好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨
美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實
43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關
菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩
迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP