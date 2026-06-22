歐洲5無車化城市 改變旅遊方式與氛圍

義大利威尼斯。Image by Neil Morrell from Pixabay

踏入一座城市卻聽不到汽車引擎轟鳴聲，或許讓人隱約感覺迷茫；沒有廢氣飄散，也沒有車流將行人與周遭環境隔開。雅虎 （Yahoo）新聞報導，許多歐洲城市早在汽車問世前便已建成，因此「無車化」行動並非一場激進變革，更像是回歸昔日模樣；市中心廣場周圍是長椅而非停車位，狹窄的巷弄供行人通行而非車輛行駛。以下這5個城市的禁車決定，不僅改變了旅客選擇的交通方式，更重塑了旅遊時的氛圍。

威尼斯或許是現代城市如何在沒有汽車情況下運作的典範，儘管這全是無心插柳；這座城市建於1500多年前，遠在汽車問世之前；坐落於淺灘潟湖中的100多座小島上，由400座橋樑與150多條運河連接。

汽車、公車，甚至自行車都無法在城內通行，島上共有超過400座階梯橋橫跨運河，連接各個區域；主要交通方式是步行，不過也有水上巴士（vaporetti）行駛於城市運河之間。

當地居民的船隻就像汽車一樣，幾乎停靠在每條運河旁，甚至救護車、警車、垃圾車等，都以船隻形式存在。歷史中心區完全禁止汽車通行，駕駛只能行駛至羅馬廣場（Piazzale Roma），那裡是道路盡頭，之後需改為步行或乘船繼續前行。

2. 斯洛維尼亞盧比安納（Ljubljana）：歐洲綠色首都

2007年，斯洛維尼亞首都發布了「2025願景」，目的在打造更綠色且永續的城市，並期望其他歐洲城市能效法，該計畫核心在將市中心轉變為無車區。

盧比安納減少「環境足跡」（environmental footprint）的行動始於2007年，起初僅有12公頃的區域實施無車化，後來逐步擴大，如今已涵蓋20公頃，成為歐盟國家規模最大的無車區。

此舉使該區域二氧化碳排放量減少了70%，噪音則下降了約6分貝。該市還引進了名為「Kavalir」的小型電動交通工具，可免費搭乘，且車速緩慢，便於隨時招手攔停。2016年，該市獲歐盟委員會授予「歐洲綠色首都」稱號。

3. 比利時根特（Ghent）：一個周末就改變的城市

自1997年起，根特市中心便幾乎成為無車區。當時市議會決定將市中心35英畝區域改為行人專用區，以解決嚴重的交通壅塞問題。目前該市擁有比利時最大的無車歷史街區，面積達170餘英畝。

2017年4月，該市推動實施了一項新的交通計畫，透過鼓勵共享作為「無車街區」行動計畫的一環，根特市的汽車出行比率從55%降至27%；這項計畫耗時兩年半規劃，耗資500萬歐元，僅一個周末便上路。

這場改變持續大規模推進，以致該市原定於2030年實現自行車出行佔35%的目標，在2019年便已達成，比預期提早了11年。自2020年起，根特市中心亦被劃為低排放區，意味污染最嚴重的車輛不允許進入市中心，有助改善空氣品質。

4. 西班牙朋提威德拉（Pontevedra）：減少7萬輛汽車進出

1990年代末，朋提威德拉因交通堵塞而陷癱瘓，每天有超過2萬7000輛汽車穿梭於市中心古老的西班牙廣場；在噪音、污染、被車撞的風險，以及已被當作停車位的人行道之間，步行簡直是一場噩夢。

朋提威德拉總計將320英畝的區域改為行人專用區，市中心的車流量也從1999年的8萬輛劇減至僅7000輛。如今，朋提威德拉市民近70%的出行都靠步行。

自實施改革以來，該市二氧化碳排放量減少逾70%。2016年，市警局未開出一張超速罰單，且自2011年起未再發生任何致命交通意外。此外，該市還因新修復的市中心吸引了1萬2000位新居民。

5. 法國巴黎（Paris）：歷史核心區實現無車化

2024年11月初的一個早晨，巴黎市民醒來時發現街道更加暢通，因為針對巴黎市中心前四個區的禁車令正式生效；一夜之間，約40塊標示牌豎立在市議會設立的新交通管制區（ZTL）入口。

根據歐盟城市交通觀察站（Urban Mobility Observatory）的數據，2024年底巴黎設立的交通管制區，大幅減少了車流量，並優先滿足行人、自行車騎士及大眾運輸的需求。最終目標是將巴黎市中心的車流量減少至少一半。

為優先保障行人、自行車、大眾運輸及特定類別的允許車輛（如商業車輛）的通行權，該區域已禁止過境交通。巴黎長期以來一直朝此方向邁進，而2024年的ZTL可說是迄今最具體的一步。對遊客而言，意味可以以真正「人性化」的步調，體驗這座古城最具歷史文化的街道，不再有過往車輛的噪音當背景。

斯洛維尼亞盧比安納（Ljubljana）。Image by Melvin from Pixabay