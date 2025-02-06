居家度假 在熟悉的地方尋找新的體驗

示意圖。Image by Yusuf Colak from Pexels

今日美國報(USA Today)報導，旅遊專家指出，原本是行銷詞彙的「在地度假」(staycation)漸漸流行，許多人想由平常生活暫時抽離、舒壓，又不必傷腦筋於搭機之類的旅遊開銷，只是在地度假仍有三件事要記住，才能由在地度假取得最大好處。

活動籌辦人兼出版商凡妮莎‧高登(Vanessa Gordon)長年住在紐約市長島 區漢普頓(the Hamptons)地區，她表示自己很愛在地度假，但覺得等夏季遊客群眾都離開之後，才到林子裡去放風，感受最好。她總在不是度假季節才去訂當地精品旅館，住上一、兩晚，她認為是放鬆、更好領略故鄉的辦法。

高登表示，這樣度假肯定壓力較小，可以免去太多假設、顧慮，曉得當地景點，知道哪裡可以停車以及各地進出口。

漢普頓是美國東北部最早的度假村之一，當然不是國人流行在地度假的唯一地點。這種旅遊開始在各地流行起來，當成快速又有成本效益的休閒方法，但還是要稍加準備，才更有度假感覺。

首先是設定在地度假的目標。旅遊經紀人伊蓮娜‧維埃拉(Elaina Vieira)指出，在地度假的第一步便是搞清楚自己要從中得到什麼。她表示，很重要的地方在心態，自己很看重這一點，化約起來便是目標，由此出發才能判定，在地旅遊真能達成需求。

再來是為在地度假做好規劃。對住在較大城市的人，聘請固定的旅遊嚮導幫忙很大，但如果嚮導資源很少，也可以求助於社區。維埃拉表示，自己建議可以找朋友、家人來推薦，或者貼文上社媒平台，事關知道有哪些事可以探索；因為你太習慣當地，以至在每天生活中沒注意到那些點。如果把在地度假當成異地旅遊，這一點會變得更明顯。

「尋常之上飯店」(Hotels Above Par)導覽網站執行長柏克森(Brandon Berkson)同意，在地度假是發現自己所在地區瑰寶的好方法，在地度假之好，在興致一來馬上辦得到，例如去所在城市一個自己並不太熟悉的地方。

第三要懂得逍遙事外的方法。高登強調絕不會自己開車，會請朋友幫忙，或者叫優步車，載到地點後扔下來，那麼自己才不會受回家衝動所誘惑，要辦到盡早出門、盡晚離開。

維埃拉表示，在地度假要過得好，關鍵便是即便沒出行太遠，但謹記仍然是脫離工作、日常生活。