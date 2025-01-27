今年春天遊歐 美國旅客可省不少錢

示意圖。Image by Stefan Schweihofer from Pixabay

今年春天，將可花更少的錢買到法國麵包。美國人前往歐盟歐元區20個國家，包括義大利 、葡萄牙、西班牙、法國及其他受旅客歡迎的目的地旅遊，可望在未來幾個月內省下不少錢。

紐約郵報報導，目前匯率 為1.05美元兌1歐元，與2024年9月底約1.12美元兌1歐元相比，目前可省下7美分。根據旅遊網站Afar的資料，這代表至少目前原本需花費280元的住宿，現在只需260元。

當然，匯率與旅遊價格都會波動，但目前是自疫情 以來，對旅客荷包最有利的時期。根據專家說法，不用急著買機票，強勢美元可望持續一段時間，甚至可能更好。

摩根大通資產公司最近發表的報告指出，美元持續「違反地心引力」，儘管聯準會兩度降息，美元在2024年仍上漲了7%。分析師表示，由於多項因素，美元在2025年可望維持強勢。

這也意味美國旅客到北邊鄰國可省下一大筆錢，加幣在經歷長達一年的頹勢後，目前約1加幣兌0.7美元；去年九月，約1加幣兌0.74美元。

對前往英國的旅客來說，也同樣是個好消息，先前1.33美元換1英鎊，現在只需1.22美元。

在未來幾個月內旅行，還可以省下更多，以地中海沿岸的熱門目的地為例，價格是夏季旺季的一小部分；越來越多的美國人在夏季前往歐洲，而當地人也在七、八月休假，導致旅遊費用高漲。

3至5月以及9至10月被稱為介於淡、旺季間的「平季」（shoulder season），這幾個月通常氣候舒適，但人潮卻不多，更別提費用了。舉例來說，在葡萄牙陽光明媚的阿爾加維 (Algarve) 濱海地區，一些知名度假村每晚住宿約250美元，可以降至每晚50美元，甚至更低。