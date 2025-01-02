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非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

編譯莊瑞萌／即時報導
愛沙尼亞首都塔林(Tallinn)。Image by falco from Pixabay
愛沙尼亞首都塔林(Tallinn)。Image by falco from Pixabay

商業內幕(Business Insider)旅遊達人梅赫魯巴喬杜里(Mehruba Chowdhury)推薦歐洲國家愛沙尼亞，當地文化歷史悠久而且觀光客不如義大利等景點多，到訪遊客還可參觀歷史悠久的博物館，最後再來份美食為旅程畫下完美句點。

據Yahoo報導，喬杜里到過世界各地以及15個歐洲國家，她發現愛沙尼亞有其特殊之處。這個歐洲國家保留許多其本身古老的魅力，無論是建築或是歷史都足以媲美義大利和西班牙等廣受歡迎的歐洲旅遊勝地，但仍會給人一種祕境的感受。因為當地觀光人數並未如其他熱門國家之多，2023年，有400萬名遊客前往愛沙尼亞，反觀義大利預估約有6000萬人次，西班牙則高達8500萬人次。

對於愛沙尼亞的旅遊人數相對較少，讓喬杜里感到驚訝，因為這裡擁有許多歐洲熱門目的地都具備的條件，包括豐富的歷史、美味的食物、新舊世界的獨有融合以及許多蘊含文化意義的景點。遊客步行在首都塔林(Tallinn)的鵝卵石街道上時，便可體會這裡其實是歐洲最被低估的旅遊祕境。

塔林舊城區是當地首都以及文化中心，也是聯合國教科文組織世界遺產(UNESCO World Heritage Site)。這個迷人且色彩繽紛的城區擁有歷史悠久的防禦城牆，讓許多令人驚嘆的城市建築得以保存至今。許多塔林的哥德式建築還可追溯至中世紀，而鮮豔的設計更為整座城市增添了如夢似幻的氛圍。

愛沙尼亞也是許多博物館與畫廊重鎮，光在塔林就有數十間博物館，其中聖尼可拉斯博物館(Niguliste Museum)設有一座觀景平台，能將城市的壯麗美景一覽無遺，壯觀程度足以與義大利佛羅倫斯的喬托鐘樓(Giotto's Bell Tower)相媲美。其他必訪的博物館還包括愛沙尼亞國家博物館(Estonian National Museum)與卡德里奧宮(Kadriorg Art Museum)等。

愛沙尼亞也是老饕的首選旅遊目的地，目前當地許多主廚仍不斷嘗試並重新詮釋當地特色料理。熱愛美食冒險的遊客可前往Olde Hansa人氣餐廳用餐。在室內燭光、精心打扮的服務人員以及遵照古老食譜烹調的大份量美味佳餚的陪伴下，遊客可以來一場美食饗宴。

若想要享受更溫馨用餐體驗則可以前往Rataskaevu 16餐廳，餐廳建築歷史最早可追溯至15世紀。

博物館 義大利 觀光

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