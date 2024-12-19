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花半年遊歐洲 她學到讓旅程更愉快的5件事

編譯尤寶琪／即時報導
艾菲爾鐵塔。Image by Nuno Lopes from Pixabay
艾菲爾鐵塔。Image by Nuno Lopes from Pixabay

身為美國人，能夠盡情探索法國、英國、荷蘭和捷克等國家長達六個月，無疑是很多人的夢想；Insider專欄作者波格(Emily Pogue)就花了半年時間暢遊歐洲，並根據這段期間的經驗，給與想要去歐洲旅遊的美國人以下五個，能讓你旅程更愉快的經驗談：

改用語音記錄旅程

波格表示，相信很多人都跟她一樣，旅行一開始時每天都很認真的做紀錄，但隨著旅行的疲憊來襲，日記也就跟著停止。

波格表示，自己是在歐洲旅程即將結束時，才發現語音筆記的美妙之處，讓她可以在經過一天漫長的行程後，趁著回程途中，拿出手機錄下一天的回顧，而不是回到房間後再絞盡腦汁寫日記。

預期火車誤點

波格表示，她整個夏天所搭乘的20多班長途列車，幾乎都出現了不同程度的誤點。

她就因為沒有留夠轉乘時間，導致從瑞士到阿姆斯特丹的路程，從本來簡單的兩趟火車，變成六趟不同的火車的噩夢，並給本來就很漫長的搭車時間，額外再加上五個小時。

所以波格建議，在兩班火車之間，要至少留滿半小時的時間，避免誤點導致你的行程變調。

查清當地演唱會或音樂節

當波格人在英國的時候，正值音樂節的黃金時段，但可惜的是，她沒有事先做好功課，讓她在離開英國當天，因為無法靈活變動行程，只能錯過自己喜歡音樂家的演出，更不用說當地票價可比美國要便宜上很多。

所以波格建議，一定要提前研究清楚到底有哪些活動。

多享受當地美食

波格說自己熱愛甜食，但在歐洲時卻說服自己不要太放縱，結果等回到美國了才後悔沒有多品嚐一點當地的各種不同甜點。

食物是一個國家文化中的重要部分，而甜食則是一種不用花大錢，就可以體驗最當地人最愛美食的方法。

趁早上人少時探索城市

波格不愛早起，若沒理由，平時至少都會睡到10點左右，但波格建議大家，就算不喜歡早起，也盡量花點時間，趁著城市還沒甦醒前的清晨，以不同的角度來看看你造訪的這座城市。

波格人在布拉格時，就特地早起前去知名的查理大橋(Charles Bridge)看日出，躲避掉了擠滿橋面的遊客的同時，還獲得一次難忘的經驗。

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