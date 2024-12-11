這艘全新豪華郵輪上 數百件藝術品中包括一幅畢卡索

這艘名為「Ilma號」的超級遊艇。圖取自Ritz-Carlton網站截圖

萬豪(Marriott)旗下的豪華品牌，在2022年10月推出品牌延伸計劃並推出了第一款超級遊艇；這艘擁有149個艙室、長624英尺的「Evrima號」一推出就大獲成功，讓麗思卡爾頓(Ritz-Carlton)遊艇系列馬上決定再造一艘。不到兩年後，這艘名為「Ilma號」的超級遊艇漂浮在蒙地卡羅(Monte Carlo)港內，準備展開首航。

「Ilma號」有著流線的外觀，明亮的地中海藍色加上漂亮的遊艇輪廓，長度則是比早兩年出廠的「Evrima號」長了不少，來到790英尺，停靠在其他同等級郵輪旁時，看起來更是格外突出。而它龐大的尺寸，讓這艘遊艇能塞入五家餐廳、七家酒吧、兩個游泳池和667件藝術品，其中還包括了畢卡索 的藝術品。

基本艙室所佔面積不到300平方英尺，但這不包括50至110平方英尺的陽台；浴室則是配有獨立的淋浴間、浴缸和衛生間；另外還有套房用餐區以及可用滑動門將之與臥房隔開的寬敞起居室。

雅緻但大尺寸的電視、擺好擺滿的免費冰箱、全尺寸盥洗用品、舒適的沙發和周到的燈光，營造出安靜奢華的氛圍；這些以中色性色調為主的寬敞小屋，成功營造出一種舒適愜意的氛圍；儘管如此，你還是會需要離開這舒適的小屋；漫步在Ilma號上，你會遇到各種，在亞馬遜 (Amazon)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)的「庫魯」(Koru)超級遊艇上，絕對找不到的娛樂活動；像是供應雞尾酒的船尾濱海露台(Marina Terrace)，向外延伸的「翅膀」戶外座位區，可讓你坐下欣賞美麗的風景；健身房更是配備了，能讓多數度假村健身房相形見絀的「泰諾健」(Technogym)設備。

往上走，則是一個有著游泳池的觀景台，往下則是有飛輪健身房一個運動工作室。運動累了，則可來場使用豪華Espa產品的按摩，或用倫敦奢華111Skin系列，給臉部來個護理。與許多小型郵輪一樣，Ilma會在地中海度過夏季和秋季，但2025年也將會在北海和波羅的海停靠，然後在加勒比海度過冬季；其姊妹號Luminara則將於2025年7月起航，穿越亞太地區。

與競爭對手不同的是，Ilma的兩人七晚地中海行，要價低於1萬7元價格，跟同類行程相比感覺很划算；其四季行程，起價2萬4千元，有著最佳個人空間大小和最優的乘客服務人員比；兩人全包式七晚加勒比海行，則每人要價6400元，兩人全包式七晚地中海行，則每人要價8700元。