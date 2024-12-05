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旅遊達人：如何在旅館房間做出快速健康晚餐

記者張聲肇/即時報導
美國公視旅遊達人薩曼莎‧布朗（Samantha Brown，左）與Wildseed Farms 農場主人John Thomas一起走過德州弗雷德里克斯堡的一片花田。美聯社檔案照片
美國公視旅遊達人薩曼莎‧布朗（Samantha Brown，左）與Wildseed Farms 農場主人John Thomas一起走過德州弗雷德里克斯堡的一片花田。美聯社檔案照片

美國公視旅遊達人薩曼莎‧布朗（Samantha Brown）在社媒分享在旅館房間快速做出健康晚餐的秘訣，讓觀眾多一重收穫。

「薩曼莎‧布朗愛去的地方」（Samantha Brown's Places to Love）節目主持人跑遍天下有趣的地方，也嘗遍各地美食，她不吝分享在旅館房間做出一盒自製沙拉的樂趣，「這也是自我幻想放飛的時刻。」

她錄製一段影片，在Instagram說，美國各地三星、四星飯店，只要有大冰箱的，就可以讓你變出「旅館房間沙拉。」

「到最近的超市跑一趟，買齊所需的食材，最好是有機的，就可享受一頓健康美食。」

這個靈感，源自她「超愛超市。我把超市當作觀光景點......另一原因是，可以在旅館房間多待久些，看自己愛看的垃圾電視節目。」

她最愛的食材是切片羅曼萵苣、生萵苣、洋菇，加上冷藏部找得到的最簡易、加工程度最低的沙拉醬--芝麻薑末醬是她的最愛。

她接受「旅遊休閒」雜誌訪問時說，出差在外時，她仍愛「窩在旅館房間裡。」「特別是白天在外邊跑了一整天後，哪還有勁兒逐家餐廳每張菜單去比較、決定到哪家晚餐？」她習慣邊趕路邊找快餐店、咖啡店和雜貨店，三兩下就解決當下所需。

粉絲群裡，有人質疑自製沙拉餐有何高明？可是更多粉絲認同多待在旅館房間的作法。「像你一樣，我也愛逛雜貨超市，我把超市當作旅遊景點，」一名粉絲說。

「最近在克羅埃西亞逛了一家店，看到他們居然賣Oreos餅乾，彷彿迷上了Oreos，我不禁笑了。」

一名紐約州網友說，「到了紐約市，看到上餐廳的價格，簡直嚇壞了，不如到Whole Foods超市買些食材，回到旅館房間大快朵頤！」

經常出門旅行的人，確實會練出自製餐點的本領，譬如，一位很有創意的旅途戰士說，他有辦法在旅館房間浴室裡烤出披薩。

不過，有人警告，旅館的鍋鏟最好少用，因為空勤人員過夜時，常拿來熱隔夜餐。更絕的是，還有空姐用咖啡壺煮滾水消毒內衣褲！

咖啡 觀光 紐約市

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