我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊双子「臺灣漫遊錄」 台首本獲美國國家圖書獎作品

台外交部次長吳志中：台灣想在烏克蘭設代表處

達美航空打造頂級體驗 抓住飛行常客的心

編譯周芳苑／即時報導
達美航空(Delta Air Lines)為獎勵忠誠的飛行常客，提供特殊的獎勵方案。美聯社
達美航空(Delta Air Lines)為獎勵忠誠的飛行常客，提供特殊的獎勵方案。美聯社

達美航空(Delta Air Lines)為獎勵忠誠的飛行常客，提供特殊的獎勵方案，常客們可以用「飛凡哩程常客計畫」(SkyMiles)積分購買或競購頂級而且千載難逢的體驗。

達美航空指出，為常客提供的獨特體驗包括觀看音樂會前試音的幕後花絮、在電視真人秀「單身漢」(The Bachelor)裡的豪宅與佐伊(Rachel Zoe)享用晚餐、參觀明尼蘇達維京人隊(Minnesota Vikings)訓練設施等等。

達美航空曾於2016年首次推出這樣的常客獨享計劃，這次捲土重來。

這些體驗的成本相當於2000到5萬點積分，其中大多數是1萬到1萬5000點；最頂級的豪華滑雪小屋體驗將耗用20萬點積分。

達美航空資深副總裁詹姆斯(Dwight James) 指出，身為「飛凡哩程常客計畫」會員的好處不僅與從某地搭機前往另一個地方有關，而是根據個人期望量身定製專屬機會和體驗；達美藉由全新的「飛凡里程常客計劃」體驗平台，為會員創造更多價值，同時也提供創意機會、激勵會員們探索。

達美目前規劃的各種體驗都數量有限；該公司發言人表示，預計每兩週增加一種新體驗，有些體驗可透過「立即兌換」功能直接選購，有些是透過拍賣

例如，報名與「單身漢」第七季「單身天堂」(Bachelor in Paradise)人物Serena和Joe、以及播客iHeartPodcast 的「單身漢歡樂時光」(Bachelor Happy Hour)主持人在「單身漢」豪宅裡共進晚餐，兩張門票將花費5000點積分，達美航空將提供10個名額。

價格較貴的體驗包括在大開曼島(Grand Cayman)麗思卡爾頓酒店(Ritz-Carlton)舉辦的野餐活動，由傳奇名廚里伯特( Eric Ripert)主持，透過拍賣，起價4萬5000「飛凡哩程常客計畫」積點。

每一個常客體驗都必須全額以「飛凡哩程常客計畫」積點購買。

達美航空 拍賣

上一則

挑戰6步驟省錢術 建立2025健康財務基礎

下一則

泡菜小籠包 紐約韓式中餐廳創意菜

延伸閱讀

明年5月起 加州飛阿姆斯特丹更方便了

明年5月起 加州飛阿姆斯特丹更方便了
賣舊宅虧3600萬 兩月後肯爺3500萬買比佛利豪宅

賣舊宅虧3600萬 兩月後肯爺3500萬買比佛利豪宅
軟體更新導致航班中斷 達美航空控告CrowdStrike

軟體更新導致航班中斷 達美航空控告CrowdStrike
秋季旅遊撿便宜 達美航空推促銷方案

秋季旅遊撿便宜 達美航空推促銷方案

熱門新聞

水煮蛋。Image by ivabalk from Pixabay

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

2024-11-15 09:12
好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。(美聯社)

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

2024-11-12 11:30
腿抽筋。Image by Kindel Media from Pexels

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

2024-11-14 09:17
華人網友吃中餐結帳嚇到。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Afif Ramdhasuma）

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

2024-11-18 19:40
炒蛋。Image by Vladimir Adrian from Pixabay

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

2024-11-19 09:18
網友抱怨好市多內部分令人討厭的服務人員。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

2024-11-13 19:30

超人氣

更多 >
12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
宋仲基官宣：我遇見了另一個可愛的女孩

宋仲基官宣：我遇見了另一個可愛的女孩