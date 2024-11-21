達美航空打造頂級體驗 抓住飛行常客的心

達美航空(Delta Air Lines)為獎勵忠誠的飛行常客，提供特殊的獎勵方案。美聯社

達美航空 (Delta Air Lines)為獎勵忠誠的飛行常客，提供特殊的獎勵方案，常客們可以用「飛凡哩程常客計畫」(SkyMiles)積分購買或競購頂級而且千載難逢的體驗。

達美航空指出，為常客提供的獨特體驗包括觀看音樂會前試音的幕後花絮、在電視真人秀「單身漢」(The Bachelor)裡的豪宅與佐伊(Rachel Zoe)享用晚餐、參觀明尼蘇達維京人隊(Minnesota Vikings)訓練設施等等。

達美航空曾於2016年首次推出這樣的常客獨享計劃，這次捲土重來。

這些體驗的成本相當於2000到5萬點積分，其中大多數是1萬到1萬5000點；最頂級的豪華滑雪小屋體驗將耗用20萬點積分。

達美航空資深副總裁詹姆斯(Dwight James) 指出，身為「飛凡哩程常客計畫」會員的好處不僅與從某地搭機前往另一個地方有關，而是根據個人期望量身定製專屬機會和體驗；達美藉由全新的「飛凡里程常客計劃」體驗平台，為會員創造更多價值，同時也提供創意機會、激勵會員們探索。

達美目前規劃的各種體驗都數量有限；該公司發言人表示，預計每兩週增加一種新體驗，有些體驗可透過「立即兌換」功能直接選購，有些是透過拍賣 。

例如，報名與「單身漢」第七季「單身天堂」(Bachelor in Paradise)人物Serena和Joe、以及播客iHeartPodcast 的「單身漢歡樂時光」(Bachelor Happy Hour)主持人在「單身漢」豪宅裡共進晚餐，兩張門票將花費5000點積分，達美航空將提供10個名額。

價格較貴的體驗包括在大開曼島(Grand Cayman)麗思卡爾頓酒店(Ritz-Carlton)舉辦的野餐活動，由傳奇名廚里伯特( Eric Ripert)主持，透過拍賣，起價4萬5000「飛凡哩程常客計畫」積點。

每一個常客體驗都必須全額以「飛凡哩程常客計畫」積點購買。