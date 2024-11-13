航廈距離越來越遠 旅遊專家：記得帶雙登山鞋

圖為紐約甘迺迪國際機場捷藍航空5號航站樓。路透

在假日季節旅行時，別忘了帶雙登山鞋。今日美國報（USA Today）旅遊專欄作者艾略特（Christopher Elliott）表示，因為在機場要走上很長的路，會比以往更需要它們。

來自亞利桑納州 的退休 工程師德祖瑞克（Dave Dzurick）近日從加拿大抵達西雅圖，花了近一小時徒步穿越機場航廈。他先走很長一段路到海關，然後再走一段路到TSA安檢區，最後再走一段路才到達轉機閘口； 他說，這簡直是一場惡夢。

艾略特指出，這樣的問題越來越普遍，只要看杜拜、紐約或洛杉磯 新啟用的機場航廈，就會發現這些機場未努力縮短前往登機口的路程，旅客得花更長的時間才能搭上飛機。

據製鞋廠商Kuru Footwear的調查，在國內大型機場中，達拉斯的步行距離最長（2.16英里），其次是華府（1.62英里）和休士頓（1.52英里）。

全國許多大型機場持續擴建及興建新航廈，但艾略特說，建造這些航廈的建築師似乎沒有考慮到有12%的美國人行動不便。

以下是艾略特提供旅客在「跋涉」往登機口時，可以讓自己輕鬆些的幾個方法：

- 輕裝上路。最糟糕的莫過於背著沉重的背包或隨身行李，記得減輕負擔、無壓力地前往登機口。

- 穿雙舒適的鞋子。Kuru發言人舒密特（Victoria Schmid）說，大型機場需要大量步行與站立，穿著具支撐和合腳的鞋子，對足部與整體健康很重要。

- 掌握資訊。機場的指示牌可能會讓人毫無頭緒，在緊急情況下，很容易走錯方向；多數大型機場都有航站地圖的App或網站，可先掌握動線。

- 給自己多點時間。確保有充裕的時間穿過航廈，如果要從達拉斯或其他大型機場起飛，至少留一小時的時間到達登機口。

- 尋求協助。如果步行緩慢或行動不便，不要猶豫向航空公司或機場尋求協助；他們可提供接送服務，但需事先聯絡、預訂輪椅。

艾略特表示，長途步行是旅行的一部分，也許這些大型機場航廈是在幫許多人的忙；與其坐在家裡看旅遊節目，還是出去運動運動吧。旅遊指南作者芭頓（Laurel Barton）也說，她樂於接受走遠路前往登機口，「對旅客來說這是很好的運動」。