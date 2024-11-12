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善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

編譯周芳苑／即時報導
信用卡。Image by Steve Buissinne from Pixabay
信用卡。Image by Steve Buissinne from Pixabay

不少人懂得用信用卡積分買機票，內幕新聞(Insider)撰稿人羅賓斯(Jill Robbins)堪稱達人，經常靠這項工具進入機場貴賓室免費享用美食；為了盡可能擴大積分所換得的價值，他列舉四大訣竅。

羅賓斯平均每個月至少搭機飛行一次，大部份刷用達美航空(Delta)聯名信用卡付款；他善用信用卡積點購買機票，省下很多錢，還可以進入機場貴賓休息室，免費享用可口食物和飲料。

累積多年經驗後，羅賓斯發掘出讓紅利點數價值最大化的妙招；他列出四個絕對會避免的行為。

第一點：不囤積積分，而是理智計劃如何使用

羅賓斯總會設定信用卡積分的使用目標，多半是近期明確的旅行計劃，他不會為了某一天會用到積分而任意閒置囤積。好比說，最近為一家四口積累足夠積分，打算從聖安東尼奧(San Antonio)飛往勞德代爾堡(Fort Lauderdale)度假。

羅賓斯通常使用累積的里程支付家人旅費，再刷卡買他自己的機票，如此可以不斷累積里程，而且感覺是花一張票的價格得到四張票。

第二點：信用卡積分只用來購買機票

根據羅賓斯的經驗，以信用卡積分或航空哩程兌換飯店住宿、折抵度假套餐費用並不划算；相對的，通常可以透過其他顧客忠誠計劃或折扣網站找到飯店優惠。因此，他向來將信用卡積分專注用於兌換機票，發揮最大價值。

第三點：信用卡盡可能付清不留餘額

羅賓斯最常刷用達美信用卡搭乘航班和進行其他消費，不斷累積積分，而且每個月盡全力付清、不留餘額。他從來都不想背負自己無力負擔、而且可能對信用產生負面影響或衍生利息的卡債。

第四點：擁有好幾家航空公司的信用卡

羅賓斯主要搭乘達美航班，但有時候為了工作，未必可以選擇他最常用的這一家航空公司，即使必須買其他航空公司機票，他還是堅持刷用達美信用卡，對於其他航空公司，他會繼續簽署基本忠誠計畫。

各航空公司往往祭出最大優惠吸引人們申辦新的聯名航空卡，羅賓斯一律拒絕，對於這件事，他偏好把所有雞蛋放在同一個籃子裡，主要是因為，同時持有多張航空公司信用卡就要付好幾筆年費，非明智之舉。

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