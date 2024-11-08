姐姐妹妹一起玩 女性專屬旅遊受歡遊

示意圖。Image by Francisco Serrano from Pixabay

1957年，巴特菲爾德（George Butterfield）與羅賓森（Sidney Robinson）參加歐洲暑期遊學團，從蒙特婁搭船前往倫敦，足跡遍及德國、瑞士、義大利 和法國。羅賓森的妹妹瑪莎（Martha）很快加入他們，並於1964年與巴特菲爾德結婚。在完成碩士與法律學位後，三人渴望見識更多的世界，瑪莎表示，他們想再遊歐洲。1966年，基於對旅行與冒險的熱愛，他們創立了B&R旅遊公司。

旅遊與休閒（Travel + Leisure）網站報導，三人透過B&R將年輕時對漫遊的嚮往轉化為特殊的旅程體驗，激勵更多旅行者。1966 年，他們帶44名學生進行第一趟為期10天的歐洲之旅，搭乘達文西號（Leonardo da Vinci）遠洋客輪從紐約前往那不勒斯，中途停靠馬德拉島、直布羅陀、馬略卡島與西西里島。

瑪莎說，他們是在第一次騎單車從維也納到巴黎的旅程中「找到了自己的方向」，長達45天的驚險之旅，不僅讓他們的經營站穩腳跟，也實現了他們提供深度沉浸式旅行體驗的目標。

今年9月，B&R進一步推出四種全新的女性專屬行程，以呼應日益增長、專為女性量身定製旅行體驗的需求。行程設計總監艾爾彭（Kristi Elborne）表示，女性專屬系列旅遊是為那些喜歡冒險的女性而設計，她們喜歡舒適的酒店、精緻的美食以及身歷其境的文化體驗。

在這四個旅程中，聖雅各之路（Camino de Santiago）的徒步行程為歷史探索者帶來心靈與體能的冒險之旅；以西班牙聖地牙哥 ·德·孔波斯特拉（Santiago de Compostela）的聖雅各墓為終點，挑戰了橫跨歐洲的古代朝聖路線。

另一個有趣的行程是從溫哥華至吐芬奴（Tofino），前往溫哥華熱鬧的格蘭維爾（Granville）市場，隨後至加拿大西海岸迷人小鎮吐芬奴，參加由女性帶領的衝浪課程、在太平洋沿岸國家公園保留地的寧靜水域划皮艇、騎上電動自行車前往尤克盧利特（Ucluelet），並原住民 長者一起參加串珠課程。

雖然每個行程各有不同特色，但每團人數最多16人，以確保能提供貼心、豐富、個人化的體驗，促進女性旅行者之間的友誼與冒險精神。每次的旅行都會讓參加者與當地的女性廚師、退伍軍人、嘟嘟車司機互動，她們會在途中提供獨特的見解與連結。瑪莎說，該公司的核心價值是「不追求最大，只追求最好」。