埃及旅遊千萬別自稱中國人 他曝被坑錢實例

網友提醒到埃及旅遊千萬別自稱是中國人。示意圖，非新聞當事者。(路透)

埃及 是北非、中東和穆斯林世界的一個地區性大國，同時也是非洲第三大經濟體，擁有神秘的古文明與歷史文化，觀光資源豐富。有至埃及旅遊的網友提醒「在埃及千萬不要說自己是中國人」，否則容易被小販亂喊價。

一名網友在小紅書 發布數張埃及當地旅遊的美照，包括知名的金字塔、人面獅身像等，同時也有海邊、熱氣球等風景，不過他分享一段不愉快經歷，他在開羅遇到小販兜售手工包，一開始開價五元，看他不買便問「chinese？（中國人嗎？）」該網友回答是「korean（韓國人）」，不料小販馬上改口「sorry，兩元吧」，當場把該網友氣炸，示警大家「在埃及千萬不要說自己是中國人」。

不少人表示認同並紛紛留言「路上被纏著喊China兜售商品，我說Korea，對方很聰明堅持說China，我說阿尼哈賽喲，對方扭頭走了」、「我老公說來自韓國，埃及人問他，哪裡是韓國」、「埃及人還挺搞笑的，市場裡一路說中文我們都不搭理，他就說中國不好來測試我們有沒有反應」。

另有人留言「在哪個國家基本上都別說自己是Chinese，現在都知道Chinese給錢大方，說日本韓國也不太好，畢竟發達國家物價在那，說點東南亞小國」、「覺得中國人有錢、韓國人窮嗎」、「喊我China，我說Japanese。他回我一句Japan No.1」。

還有人說「世界上還有沒有哪些國家像中日韓這樣，在外面遇著好事壞事了喜歡裝對方的」、「如果說自己是新加坡人會咋樣？反正新加坡人也會中文」、「前人砍樹，後人曝曬，很多中國遊客出去都是來都來了，特別大手筆，加上些無良旅遊團為了自己方便讓給小費，現在感覺全世界的景點都知道中國人好坑錢」。