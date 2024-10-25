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國泰航空新商務艙 有如置身旅館套房

編譯尤寶琪／即時報導
國泰航空。歐新社
國泰航空。歐新社

若想要有個舒適、獨處和放鬆的飛行經驗，那高階產品會是最佳選擇。世界各地航空公司的商務艙都在不斷的發展中，座位不再只是飛在空中的座位，而更像是以設計為中心的小型飯店房間。

總部位於香港的「國泰航空」(Cathay Pacific)也加入了這個俱樂部。

每周有88個航班飛往七個美國門戶的國泰航空，在23日於香港舉行的預覽活動中，宣布將在其波音777-300ER飛機上，推出名為「爾雅商務艙」(Aria Suite)的全新商務艙座椅和客艙。

這是國泰航空一項耗資近130億元多年計劃的一部分，其旨在為乘客提供煥然一新的飛機以及優雅的機場休息室。

這個客艙是從國泰航空目前長途商務艙等演化出來的，乘客將有專屬通道，提供該航空公司首個關門服務和更「以人為本的設計」。

國泰顧客體驗及設計部總經理羅穎怡(Vivian Lo)在活動上表示：「在開發爾雅商務艙時，我們注入許多心血來打造一個可以讓人遠離喧囂的個人綠洲。」

該客艙裡擁有充足的儲存空間、令人印象深刻的技術和充足的隱私。這種獨處的感覺來自於座椅的高座椅靠背外殼設計、中間可調整的擋板以及可遮擋乘客與過道的門。

在技術方面，位在座位正中央的全新24吋4K高清娛樂螢幕，是市面上航空公司商務艙中最大的螢幕；藍牙音訊則可以提供無線充電功能，以及獨特的「電影」、「工作」、「放鬆」、「用餐」和「睡眠」等預設模式，和可以配合不同模式而自動調整的座椅和照明；這款商務艙的座椅，還配備了無線充電版和各種所需連接埠。

在配備有爾雅商務艙的飛機上，其客艙都將搭配受香港自然環境啟發的獨特藝術品；這些藝術品都將會由當地藝術家創作，成為該航空公司所謂的「空中畫廊」的一部分。

國泰航空商務艙內的「軟」設施則不會有所改變，；國泰的商務艙目前已經提供了優質床上用品，包括真正的羽絨被、英國高端品牌Bamford的梳洗包，以及與香港著名餐廳合作的菜單。

此外，所有乘客，包括商務艙、豪華經濟艙和經濟艙的所有乘客，都將獲得獨特且很可能是業界首創的座椅靠背盥洗室監控系統，讓你可以將排隊等上廁所的日子拋諸腦後。

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