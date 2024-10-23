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迪士尼推新免排隊通行證 價格嚇死人了

編譯尤寶琪／即時報導
圖為佛羅里達迪士尼樂園。(路透)
圖為佛羅里達迪士尼樂園。(路透)

迪士尼樂園(Walt Disney World and Disneyland)大概是這地球上最昂貴的地方了，他們近期宣布推出一款最頂級的通行證，持有者可在主題樂園內，想有一日免排隊的服務，但價格令人瞠目結舌。

這款名為Lightning Lane Premier Pass的快速通關尊榮服務將於10月底，向限量遊客開放，讓他們能在一天之內，於符合條件的遊樂設施，跳過漫長的排隊等待；有鑒於迪士尼熱門遊樂設施，等待時間動不動就超過一小時，快速通行證是真的能節省不少時間。

這款Premier Pass與主題公園提供的傳統免排隊通行證不同，後者通常需要遊客選擇返回和乘坐的時間。這款快速通關通行證，也正是在迪士尼多年來遭粉絲的嚴厲批評，抱怨參觀費用不斷上漲以及極其漫長的等待時間後推出。

根據「富比士」(Forbes)報導，加州迪士尼樂園(Disneyland)將每天每人收取400元的統一費用，而佛州迪士尼樂園(Disney World)通行證價格，則將根據日期而波動。

根據「今日美國報」(USA Today)報導，佛州的魔法王國(Magic Kingdom)，帶著米老鼠耳朵的遊客們得花上329元至449元來購買Premier Pass，動物王國(Animal Kingdom)的Premier Pass則要價129元至199元，EPCOT園區則要價169元至249元，好萊塢夢工場(Hollywood Studios)則要269元至349元。

鬧鬼的莊園(Haunted Mansion)、叢林奇航(Jungle Cruise)、小小世界(It’s a Small World)、加勒比海盜(Pirates of the Caribbean)和太空山(Space Mountain)等粉絲熱愛的景點，則都包括在Lightning Lane通關服務之內。

黑粉對迪士尼樂園的新產品感到震驚，並嘲笑這價格。

一位Ｘ用戶在平台上寫道：「『Lightning Lane Premier Pass』是另一個錯誤的錯舉；你為什要堅持把園區每個方面都貨幣化？民眾討厭在度假時還得一點一點的被榨乾。」

該服務於10月23日加州迪士尼樂園推出，但佛州迪士尼樂園的遊客，則得要等到10月30日才能入手，且只會提供給入住符合條件酒店的客人購買。

迪士尼 Disney 佛州

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