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秋度旅遊撿便宜 達美航空推促銷方案

編譯尤寶琪／即時報導
達美航空(Delta Air Lines)近期釋出了數百種高等客艙航班優惠，包括Delta Comfort+和Delta One等艙等。美聯社
達美航空(Delta Air Lines)近期釋出了數百種高等客艙航班優惠，包括Delta Comfort+和Delta One等艙等。美聯社

客艙升級的旅遊體驗，現在更便宜了。

達美航空(Delta Air Lines)近期釋出了數百種高等客艙航班優惠，包括Delta Comfort+和Delta One等艙等。許多機票價格都低於1000元，且旅客還可以利用達美航空的SkyMiles哩程來以折扣價兌換座位。

一些飛往歐洲的最低價格航班優惠，包括從紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)飛往倫敦希斯洛(Heathrow)機場，Comfort+艙往返僅需703元或是5萬9000哩點數，有效期限為2025年1月7日至2025年3月6日；該公司還提供從紐約飛往阿姆斯特丹的航班，以最低價706美元或是6萬4000哩起；以及以飛往羅馬最低773元或6萬哩。

從達美航空位於喬治亞州亞特蘭大(Atlanta)的航運樞紐出發，可以950元的價格或7萬8000哩程飛往巴黎，或以984元的價格或8萬7000哩程，飛往希臘雅典。

想要探索國內名勝的旅客也可以節省不少費用；達美航空提供以319元價格或2萬7000哩，從雅特蘭大飛往佛州坦帕市(Tampa)，以及以324元或2萬9500哩從雅特蘭大飛往喬治亞州薩凡納(Savannah)等優惠。

搭乘達美航空Comfort+的乘客，除了更多的腿部空間外，還可享用優質小吃以及免費啤酒或葡萄酒。

達美航空在自家官網上的高等客艙優惠(Premium Cabin Deals)頁面上發布了促銷價格，票價視供應情況而定，並且「可能隨時更改」。該網站允許遊客選擇自家機場，查看促銷價格和可用的目的地；使用里程數預定的機票，很可能需要繳納相關稅費。

頂級Delta One客艙也有折扣價格，包括以2830元價格或37萬哩點數，從紐約甘迺迪國際機場飛往阿姆斯特丹(Amsterdam)，以及以3946元或32萬哩飛往巴黎。

達美航空 喬治亞州 機票

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